Thời tiết 19/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, Nam Bộ có nơi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/3, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, với đặc trưng sương mù vào sáng sớm ở miền Bắc và nắng nóng cục bộ tại miền Đông Nam Bộ.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông. Tuy nhiên, từ trưa đến chiều, thời tiết chuyển biến tích cực khi trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Trong khi đó, các khu vực khác trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đáng lưu ý, khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng, người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi làm việc ngoài trời trong thời gian dài.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân và tài sản. Người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, đồng thời chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Nhìn chung, thời tiết ngày 19/3 tương đối ổn định trên phạm vi cả nước, tuy nhiên sự chênh lệch giữa các vùng miền đòi hỏi người dân cần có kế hoạch sinh hoạt, sản xuất phù hợp để đảm bảo sức khỏe và an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng Lai Châu và Điện Biên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

