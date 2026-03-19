Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2026

Nền tảng xây dựng xã hội hạnh phúc

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, gia đình vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn và hình thành nhân cách của mỗi con người. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2026, Phú Thọ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa thông điệp về tình yêu thương và sự sẻ chia. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, mà còn để mỗi cá nhân, cộng đồng cùng nhìn nhận lại giá trị thực sự của hạnh phúc, từ đó chung tay xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái, bắt đầu từ chính những “tế bào” của xã hội.

Hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực, chung tay xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc đượccác cấp, ngành, đoàn thể trong tỉnh tích cực triển khai.

Giữa những lo toan của cuộc sống thường nhật, khi được hỏi về định nghĩa hạnh phúc, chị Nguyễn Thị Bình ở phường Hòa Bình chia sẻ: Gia đình tôi có 6 thành viên, gồm ông bà nội, hai vợ chồng tôi và hai con đang tuổi ăn học. Với tôi, hạnh phúc không phải là những điều cao xa mà hiện hữu ngay trong sinh hoạt hàng ngày. Đó là sự sẻ chia, thấu hiểu, tôn trọng và hỗ trợ giữa các thành viên, cùng nhau vun đắp giữ lửa ấm cho gia đình. Hạnh phúc còn là việc duy trì nếp sống “kính trên, nhường dưới”, nơi các con học được cách hiếu thảo với ông bà từ chính hành động của cha mẹ. Đặc biệt, tôi rất coi trọng giá trị của bữa cơm gia đình - thời điểm duy nhất trong ngày tất cả thành viên gác lại công việc để quây quần bên nhau, cùng trò chuyện và trao gửi yêu thương. Những giá trị nhân văn ấy chính là sợi dây vô hình nhưng bền chặt, gắn kết các thế hệ và tạo nên sức mạnh giúp gia đình vượt qua mọi khó khăn.

Quan điểm của chị Nguyễn Thị Bình cũng như nhiều gia đình chúng tôi có dịp trao đổi chính là tinh thần cốt lõi được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh nỗ lực thúc đẩy thực hiện. Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2026 với chủ đề xuyên suốt “Hạnh phúc cho mọi gia đình", các sở, ngành chức năng và các phường, xã đã tập trung tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng gia đình trong tình hình mới. Các thông điệp truyền thông như “Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, “Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc”, “Gắn kết gia đình, vun đắp yêu thương”, hay “Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực”... đã được triển khai rộng khắp. Cách thức tổ chức năm nay đa dạng, không chỉ dừng lại ở các lễ mít tinh hình thức mà đi sâu vào các hoạt động thực chất. Từ tỉnh đến các xã, phường tập trung tổ chức các buổi tuyên truyền, tọa đàm, diễn đàn về kỹ năng sống, bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình và các chương trình tôn vinh những tấm gương “Gia đình văn hóa” tiêu biểu. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số lồng ghép trong các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các địa phương, thôn, tổ dân phố; hoạt động của các Đội tuyên truyền lưu động, Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” nhằm tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Mục đích lớn nhất của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 là tôn vinh giá trị hạnh phúc và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về quyền được hạnh phúc, trách nhiệm xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo Báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2025, cấp tỉnh đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho 320 học viên; cấp xã tổ chức 40 lớp với 2.673 học viên tham gia về công tác gia đình và xây dựng đời sống văn hóa. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã thực hiện 1.056 cuộc tuyên truyền tại cấp xã, thu hút đông đảo người dân tham gia. Sự quan tâm đó đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của Nhân dân, thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đi vào chiều sâu. Đó cũng là minh chứng cho một cộng đồng đang nỗ lực gắn kết, nơi giá trị nhân văn của gia đình được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển bền vững của địa phương.

Việc tôn vinh giá trị hạnh phúc gia đình gắn liền với Ngày Quốc tế Hạnh phúc là một giải pháp mang tính chiến lược và nhân văn. Khi mỗi gia đình đều thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia, khi chính quyền địa phương quyết liệt trong triển khai các hoạt động cộng đồng, thì hạnh phúc sẽ không còn là khái niệm mà là kết quả hữu hình của sự gắn kết, thấu hiểu, lòng vị tha và tinh thần trách nhiệm. Việc thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chính là nền tảng vững chắc để mỗi người đều được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc.

Hương Lan