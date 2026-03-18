Rực rỡ đêm nghệ thuật chào mừng thành cuộc công bầu cử

Tối 18/3, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường Vĩnh Yên diễn ra chương trình nghệ thuật “Vĩnh Yên - Rạng rỡ Ngày hội non sông” chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chương trình văn nghệ “Vĩnh Yên - Rạng rỡ Ngày hội non sông”.

Hàng nghìn người dân thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và các câu lạc bộ nghệ thuật quần chúng với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước và khát vọng phát triển.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Tiết mục đồng diễn dân vũ của hội viên phụ nữ phường trong trang phục áo dài truyền thống.

Nhiều tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu hiện đại, mang đến cho khán giả những ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt, các ca khúc ca ngợi thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tinh thần đoàn kết, dân chủ và niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tiết mục đồng diễn dân vũ của 500 hội viên phụ nữ phường trong trang phục áo dài truyền thống... đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người xem.

Thông qua chương trình, góp phần cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Chương trình đã để lại nhiều dư âm tốt đẹp, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng vươn lên trên chặng đường phát triển mới.

Thúy Hường