Tuổi trẻ Vạn Xuân xung kích xây dựng quê hương

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã Vạn Xuân tích cực tham gia nhiều hoạt động thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống cộng đồng. Thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến của ĐVTN ngày càng được khơi dậy và lan tỏa.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN luôn được Đoàn xã Vạn Xuân chú trọng. Các nội dung học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình hành động của Đoàn được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ. Năm 2025, 100% cán bộ đoàn, đoàn viên và khoảng 80% thanh niên trên địa bàn được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng.

Song song với đó, việc tuyên truyền xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng được đẩy mạnh. Đoàn xã hướng dẫn ĐVTN sử dụng mạng xã hội an toàn, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh. Hiện 100% cán bộ đoàn, hội, đội và 80% đoàn viên, hội viên và khoảng 70% thanh niên trên địa bàn được tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

ĐVTN xã Vạn Xuân phối hợp tổ chức chương trình “Nồi cháo nghĩa tình” tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” tiếp tục là điểm nhấn trong hoạt động của tuổi trẻ địa phương. Thông qua các chiến dịch như Tháng Thanh niên, Thanh niên tình nguyện hè, Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai, thu hút hơn 3.000 lượt ĐVTN tham gia.

Các hoạt động an sinh xã hội được tổ chức thường xuyên, hướng về cộng đồng. Đoàn xã đã phối hợp trao khoảng 350 suất quà với tổng trị giá gần 100 triệu đồng cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách vào các dịp lễ, tết.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn mới được duy trì hiệu quả. ĐVTN tích cực tham gia các đợt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, trồng và chăm sóc hơn 5.500 cây xanh tại các khu dân cư, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Cùng với các hoạt động tình nguyện, chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được Đoàn xã quan tâm triển khai. Hiện Đoàn xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý 16 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ hơn 23 tỷ đồng, tạo điều kiện cho nhiều ĐVTN vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Mô hình trồng hoa hồng của gia đình anh Đào Ngọc Thịnh, khu 9, xã Vạn Xuân mang lại hiệu quả kinh tế cao, phát triển bền vững.

Năm 2025, Đoàn xã đã phối hợp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho khoảng 200 ĐVTN; tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho hơn 2.000 ĐVTN và học sinh trên địa bàn.

Từ các hoạt động hỗ trợ, nhiều mô hình kinh tế thanh niên đã hình thành và phát triển hiệu quả. Tiêu biểu là mô hình trồng hoa hồng của đoàn viên Đào Ngọc Thịnh (sinh năm 1990) ở khu 9. Năm 2016, anh mạnh dạn chuyển đổi gần 1ha đất đồi trước đây trồng sơn và măng hiệu quả thấp sang trồng các giống hoa hồng. Nhờ lựa chọn giống phù hợp và áp dụng kỹ thuật chăm sóc khoa học, vườn hồng của gia đình phát triển tốt, cho hoa đẹp và được thị trường ưa chuộng.

Anh Đào Ngọc Thịnh chia sẻ: “Với nhu cầu chơi hoa của người dân ngày càng tăng cao, mỗi năm gia đình tôi xuất bán hàng nghìn gốc hồng các loại, trừ chi phí thu lãi khoảng 500 triệu đồng. Tôi dự định mở rộng thêm hơn 1ha diện tích để chuyên canh các giống hồng chất lượng cao, tiếp tục phát triển kinh tế gia đình và tạo việc làm cho lao động địa phương.”

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn tiếp tục được củng cố. Hiện toàn xã có 63 chi đoàn, gồm 48 chi đoàn khu dân cư, 12 chi đoàn trường học và 3 chi đoàn khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang; tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn đạt trên 67%. Năm 2025, Đoàn xã đã kết nạp 330 đoàn viên mới và giới thiệu 20 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Trong Tháng Thanh niên năm nay, Đoàn xã tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động thể thao, giao lưu thanh niên... Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Với nhiệt huyết và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Vạn Xuân đang tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hồng Nhung