Sư đoàn 361 chúc Tết tỉnh Phú Thọ nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí phấn khởi, đầm ấm của những ngày đầu Xuân mới, chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026, ngày 29/1, Đoàn công tác Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân do Đại tá Trần Văn Ảnh - Phó Sư đoàn trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Tiếp đón đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh...

Đoàn công tác Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân tặng quà chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Văn Ảnh thông tin khái quát về truyền thống, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Theo đó, Sư đoàn 361 là đơn vị có bề dày truyền thống, tuyến đầu, được đầu tư vũ khí, khí tài hiện đại, làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời Thủ đô Hà Nội và các mục tiêu trọng yếu khác. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Sư đoàn 361 đóng quân, làm nhiệm vụ bảo vệ nhà máy Thủy điện Hoà Bình. Những năm qua, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được các cấp, các ngành khen thưởng với nhiều hình thức khác nhau.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Trần Văn Ảnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ; chúc tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển KT-XH đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng 2 con số; giữ vững QP-AN trên địa bàn. Đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ quốc phòng - an ninh của Tổ quốc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 361.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn bày tỏ vui mừng, phấn khởi được tiếp đoàn công tác của Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân đến thăm và chúc Tết tại tỉnh. Các đồng chí cho biết, năm 2025, cùng với cả nước, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập.

Do vậy, kinh tế của tỉnh tăng trưởng ấn tượng, đạt 10,52%, đứng thứ 4 toàn quốc, thứ nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Quy mô kinh tế đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố. Đó là động lực để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phấn đấu đấu, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra.

Đại tá Trần Văn Ảnh - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361 gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Sư đoàn 361 tặng quà chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhân dịp năm mới.

Đồng thời, các đồng chí khẳng định: Với sự quyết tâm cao, đoàn kết, nỗ lực, Phú Thọ sẽ phấn đấu đạt những mục tiêu quan trọng của năm 2026 và giai đoạn tiếp theo như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Sự quan tâm, tình cảm và những lời chúc tốt đẹp của các đồng chí là nguồn động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ; thể hiện sinh động truyền thống đoàn kết, gắn bó quân - dân, cũng như mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Phú Thọ với các đơn vị quân đội trong thời gian qua.

Nhiệm vụ bảo đảm an ninh - quốc phòng có vai trò đặc biệt quan trọng; do đó, trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, trong đó có Sư đoàn 361, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn gửi lời chúc mừng năm mới, thắng lợi mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361; chúc đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đinh Vũ - Đức Anh