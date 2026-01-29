Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh tặng quà gia đình chính sách xã Xuân Lãng

Ngày 29/1, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho bà Đỗ Thị Nga - thôn Hưởng Lộc là vợ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Bội hy sinh năm 1970 tại Mặt trận phía Nam và bệnh binh 61% Trần Ngọc Thịnh - thôn Nam Bản, xã Xuân Lãng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao quà cho bà Đỗ Thị Nga là vợ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Bội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao quà cho bệnh binh Trần Ngọc Thịnh.

Tại hai gia đình đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh và những đóng góp to lớn của bà Đỗ Thị Nga và ông Trần Ngọc Thịnh cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, các ông, bà tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong đời sống là điểm tựa tinh thần, tấm gương sáng để con cháu và cộng đồng dân cư noi theo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại buổi thăm và tặng quà

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đã đến chúc Tết các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ xã Xuân Lãng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của Xuân Lãng đạt được trong năm qua.

Đồng thời, đề nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2026 và những năm tiếp theo. Theo đó đề nghị xã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân trong việc triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Trước mắt, là tập trung làm tốt công tác chăm lo Tết cho Nhân dân, bảo đảm mọi người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách, người có công với cách mạng đều được vui Xuân, đón Tết.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền xã Xuân Lãng tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp...

Thuý Hường