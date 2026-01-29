Quân khu 2 giao nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ cấp xã

Ngày 29/1, tại Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 2 tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ cấp xã đối với xã Đồng Lương. Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có thủ trưởng và đại diện các cơ quan Quân khu 2.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tá Lương Hoàng Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền xã Đồng Lương.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Cuộc diễn tập với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Diễn tập gồm 3 giai đoạn và 2 nội dung thực binh. Ở nội dung thực binh, lực lượng vũ trang xã phối hợp xử trí tình huống A2; Trung đội Dân quân cơ động xã phối hợp với đơn vị chủ lực tiến công địch lâm thời phòng ngự ở địa hình rừng núi.

Thời gian diễn tập dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2026. Đây là cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã được Quân khu 2 lựa chọn chỉ đạo làm điểm nhằm thống nhất và rút kinh nghiệm sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức lại Ban CHQS xã, phường.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải yêu cầu các cơ quan Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh và xã Đồng Lương tập trung làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền về nhiệm vụ diễn tập điểm; xây dựng ý định diễn tập để báo cáo, thông qua Quân khu trước khi trình Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phê duyệt; xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện chỉ đạo, kế hoạch, lịch công tác chuẩn bị diễn tập bảo đảm cụ thể, khoa học.

Đồng thời, chuẩn bị tốt Sở Chỉ huy và trang thiết bị Sở Chỉ huy diễn tập; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho các lực lượng tham gia diễn tập bảo đảm “đúng vai, thuộc bài”, sát với thực tiễn địa phương. Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo kiện toàn đầy đủ khung diễn tập của xã Đồng Lương; quan tâm chỉ đạo xây dựng, chuẩn bị tốt các khu vực, địa điểm diễn tập, trọng tâm là sở chỉ huy diễn tập, khu vực thực binh A2 và thao trường bắn đạn thật.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định: Tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt; đồng thời đề nghị Quân khu 2 tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói chung và cuộc diễn tập nói riêng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh, hướng dẫn xã Đồng Lương làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Gia Thái