Bắt 9 nghi can lập 60 công ty “ma” mua bán trái phép hóa đơn hơn 6.000 tỷ đồng

Chiều 15/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế đã phá thành công chuyên án mang bí số 1025H, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh, Trần Thị Thu Thủy, đã thành lập hơn 60 công ty “ma”, để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 9 đối tượng trên để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức liên quan việc mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng nêu trên chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ liên hệ số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai; hoặc liên hệ số điện thoại trực ban của đơn vị 0693.480.187 để được hướng dẫn, làm việc theo quy định của pháp luật.

