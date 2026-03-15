Hơn 3.400 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ tham gia bầu cử

Trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước hướng về ngày hội nong sông, sáng 15/3, các Tổ bầu cử tại Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khai mạc và cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại 3 khu vực bỏ phiếu của Công an tỉnh có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh và hơn 3.400 cử tri.
Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên trước khi bỏ phiếu bầu.
Trong đó, điểm bỏ phiếu Tổ bầu cử số 19, khu vực bỏ phiếu số 1 đặt tại trụ sở chính của Công an tỉnh (phường Việt Trì) có hơn 1.920 cử tri; điểm bỏ phiếu Tổ bầu cử số 62, khu vực bỏ phiếu số 2, đặt tại trụ sở Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ (phường Vĩnh Phúc) có hơn 840 cử tri; điểm bỏ phiếu Tổ bầu cử số 6, khu vực bỏ phiếu số 3 đặt tại trụ sở Công an tỉnh Hòa Bình cũ (phường Hòa Bình) có hơn 650 cử tri.
Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác tổ chức bầu cử được triển khai trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Trước khi tiến hành bỏ phiếu, các tổ bầu cử phổ biến quy định và hướng dẫn cử tri thực hiện quy trình bỏ phiếu.
Cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh thực hiện các bước quy trình bỏ phiếu bầu cử.
Không chỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri, lực lượng Công an còn đồng thời triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu; chủ động nắm tình hình, không để xảy ra các tình huống phức tạp, góp phần để ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.
Phương Thu
