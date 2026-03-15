Gần 2.000 người bị tạm giữ, tạm giam ở Phú Thọ thực hiện quyền bầu cử

Ngày 15/3, cùng với hàng triệu cử tri trên cả nước, gần 2.000 cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam tại các Trại tạm giam số 1; số 2 và số 3 thuộc Công an tỉnh đã thực hiện quyền công dân, tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc bỏ phiếu bầu cử của những người đang bị tạm giam, tạm giữ trên được thực hiện dưới sự giám sát của Cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Trước đó, để chuẩn bị cho ngày bầu cử, Ban Giám thị các Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, lập danh sách cử tri và niêm yết công khai.

Cử tri bị tạm giam ở Trại tạm giam số 1 tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Công tác tuyên truyền về Luật Bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu và quy trình bỏ phiếu cũng được triển khai sâu rộng đến từng buồng giam, giúp người đang bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Trong ngày bầu cử, hòm phiếu được đưa đến các khu vực buồng giam để các cử tri thực hiện việc bỏ phiếu. Lực lượng Công an tỉnh tăng cường các phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối trong suốt quá trình bầu cử.

Cử tri bị tạm giam ở Trại tạm giam số 2 tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Việc tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam bỏ phiếu thể hiện tính nhân văn của pháp luật, đảm bảo quyền con người và quyền công dân ngay cả trong điều kiện bị hạn chế về tự do, đồng thời khơi dậy trách nhiệm và hy vọng về con đường hoàn lương phía trước.

Theo ghi nhận, đến hết buổi sáng cùng ngày, 100% cử tri tại Trại tạm giam số 1, Trại tạm giam số 2 và Trại tạm giam số 3, Công an tỉnh đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ đề ra.

Đinh Vũ - Nguyễn Chung