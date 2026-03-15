Công an Phú Thọ bắt 2 đối tượng trộm 39 điện thoại iPhone ở xã Xuân Đài

Cơ quan Công an đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm 39 điện thoại di động iPhone tại một cửa hàng kinh doanh trên địa bàn xã Xuân Đài.

2 đối tượng lẻn vào cửa hàng điện thoại trộm hàng chục chiếc điện thoại iPhone. Ảnh: CACC

Chiều 14.3, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa chủ trì, phối hợp Công an xã Xuân Đài nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn xảy ra trên địa bàn; bắt giữ các đối tượng gây án, thu hồi toàn bộ tang vật.

Trước đó, ngày 11.3.2026, Công an xã Xuân Đài tiếp nhận tin báo của ông P.Q.Đ (SN 1971, trú tại khu Minh Tâm, xã Minh Đài) - về việc cửa hàng điện thoại di động Đĩnh Thúy của gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm cắp khoảng 39 chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone các loại, tổng trị giá khoảng 245,3 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp Công an xã Xuân Đài khẩn trương khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng.

Do vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng, khu vực vắng người qua lại, các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi như đi qua cánh đồng để đột nhập, rút nguồn camera, che kín mặt và mặc trang phục dài tay nhằm tránh bị nhận dạng.

Sau 24 giờ điều tra, lực lượng Công an đã xác định hai đối tượng nghi vấn là H.H.H (SN 2010) và H.V.T (SN 2004), cùng trú tại xã Xuân Đài. Sau khi gây án, các đối tượng đã rời khỏi địa bàn để lẩn trốn và tìm cách tẩu tán tài sản.

Đến khoảng 13h ngày 12.3, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng khi đang trên đường lẩn trốn, đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật bị trộm cắp. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo laodong.vn


