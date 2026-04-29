Đồng Lương sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ

Sau 3 tháng kể từ khi Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ (KVPT) đối với xã Đồng Lương, các sở, ngành liên quan cùng Bộ CHQS tỉnh và địa phương đã triển khai đồng bộ, toàn diện công tác chuẩn bị. Đến nay, các nội dung cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiến độ, sẵn sàng cho cuộc diễn tập diễn ra thành công, an toàn.

Đoàn công tác của Cục Dân quân tự vệ (DQTV) kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập KVPT xã Đồng Lương.

Cuộc diễn tập tác chiến xã Đồng Lương trong KVPT tỉnh năm 2026 có đề mục xuyên suốt: Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Diễn tập được tổ chức với 3 giai đoạn chặt chẽ, logic và 2 nội dung thực binh sát thực tế chiến đấu.

Ở phần thực binh, các lực lượng vũ trang xã phối hợp xử trí tình huống A2; Trung đội dân quân cơ động hiệp đồng với đơn vị chủ lực tiến công địch lâm thời phòng ngự ở địa hình rừng núi. Đây là nội dung khó, yêu cầu cao, thể hiện rõ năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và khả năng xử trí tình huống linh hoạt, sát thực tiễn.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Lương luyện tập phần vận hành cơ chế.

Đáng chú ý, cuộc diễn tập KVPT xã Đồng Lương được Quân khu lựa chọn làm điểm nhằm thống nhất, rút kinh nghiệm sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức lại Ban CHQS xã, phường. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính chuẩn mực và khả năng nhân rộng trong toàn tỉnh.

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập cấp tỉnh, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất. Đồng thời, chỉ đạo xã Đồng Lương xây dựng hệ thống văn kiện lãnh đạo, điều hành chặt chẽ, đúng quy định; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Lực lượng Công an luyện tập xử lý tình huống.

Công tác xây dựng văn kiện được triển khai công phu, bài bản. Toàn bộ hệ thống văn kiện của các khối Đảng, chính quyền, đoàn thể và 18 hội nghị phần cơ chế được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm tính khoa học, sát thực tế. Các kế hoạch, đầu bài, tình huống diễn tập và văn kiện thực binh bắn đạn thật được xây dựng kỹ lưỡng, có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan Quân khu.

Song song với đó, công tác xây dựng Sở Chỉ huy và thao trường diễn tập được triển khai quyết liệt, đúng tiến độ. Với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia thi công, đến nay Sở Chỉ huy và thao trường bắn chiến đấu đã cơ bản hoàn thiện, đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ. Các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, hậu cần, kỹ thuật cũng được chuẩn bị chu đáo.

Công tác huấn luyện, bồi dưỡng, luyện tập được tổ chức nghiêm túc, đúng phương pháp. Đội ngũ cán bộ khung diễn tập được bồi dưỡng toàn diện về lý luận, kỹ năng điều hành; lực lượng dân quân được kiện toàn, huấn luyện sát thực tế, sẵn sàng tham gia thực binh theo kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tùng - Chủ tịch UBND xã Đồng Lương khẳng định: Đây là lần đầu tiên xã tổ chức diễn tập KVPT cấp xã trong điều kiện mới và được chọn làm điểm của Quân khu. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất; hệ thống văn kiện, Sở Chỉ huy được xây dựng đồng bộ. Các lực lượng tham gia được phân công rõ ràng, luyện tập thường xuyên, sẵn sàng bước vào diễn tập chính thức.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập tác chiến xã Đồng Lương trong KVPT tỉnh năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 6-7/5/2026. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần chủ động, quyết liệt và hiệp đồng chặt chẽ, diễn tập KVPT xã Đồng Lương năm 2026 không chỉ bảo đảm thành công, an toàn tuyệt đối mà còn tạo dấu ấn về chất lượng diễn tập ở cấp xã trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Huy Thắng