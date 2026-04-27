Triệt phá băng nhóm chuyên dàn cảnh để cướp giật tại khu du lịch

Sau khi bóc gỡ một băng nhóm cướp giật hoạt động tại khu vực du lịch của Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP. Cần Thơ), Công an Cần Thơ tiếp tục mở rộng chuyên án, triệt phá thêm một đường dây gồm 10 đối tượng chuyên dàn cảnh chen lấn để cướp giật tài sản của du khách tại khu vực này.
Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa bóc gỡ thêm một băng nhóm cướp giật tài sản do Vi Thị Giàu (SN 1982, ngụ phường Ô Môn) cầm đầu, cùng 9 đối tượng khác tham gia. Băng nhóm này cũng chuyên hoạt động cướp giật tài sản tại khu du lịch Liên hoa Bảo tháp của Công ty Tân Huê Viên.
Các bị can liên quan hành vi cướp giật tài sản bị lực lượng Công an TP. Cần Thơ bắt giữ. Ảnh CACT
Theo cơ quan công an, các đối tượng do Giàu cầm đầu thường lợi dụng thời điểm đông người, nhất là khi khách đến tham quan, mua sắm ở khu Liên hoa Bảo tháp để tiếp cận, tạo tình huống chen lấn, va chạm, sau đó dàn cảnh thực hiện hành vi cướp giật.
Cụ thể, ngày 8/3, Công an xã An Ninh phối hợp quần chúng nhân dân và lực lượng bảo vệ Công ty Tân Huê Viên bắt quả tang Cao Văn Phước (SN 1956, ngụ phường Ô Môn) khi đang cùng đồng bọn dàn cảnh để cướp giật.
Qua đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, tiến hành bắt giữ, khám xét các đối tượng liên quan. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố 10 bị can về hành vi cướp giật tài sản; trong đó, tạm giam 9 bị can gồm: Vi Thị Giàu (SN 1982), Nguyễn Văn Út (SN 1988), Nguyễn Văn Long (SN 1978), Nguyễn Thị Em (SN 1991), Nguyễn Văn Hùng (SN 1977), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1980), Nguyễn Hữu Tài (SN 1991), Nguyễn Thanh Sơn (SN 2000) và Cao Văn Phước.
Riêng Cao Thị Bé Thu (SN 1981) bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.
Cơ quan công an đề nghị những người từng là bị hại tại khu vực này sớm trình báo, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
Đây là đường dây cướp giật thứ 2 hoạt động tại khu du lịch Liên hoa Bảo tháp của Công ty Tân Huê Viên bị triệt phá thành công. Trước đó, một đường dây cướp giật liên tỉnh khác cũng bị triệt phá, với 27 đối tượng bị khởi tố, khi clip ghi lại cảnh nhóm cướp dựng cảnh chen lấn để giật dây chuyền của khách được đưa lên mạng xã hội.
Theo tienphong.vn
