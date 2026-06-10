17 năm tù cho bị cáo đâm chết người vì tranh cãi chuyện làm đường

Ngày 10/6, tại Hội trường xét xử cơ sở 3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Cựng (SN 1962), trú tại phố Côm, xã Lạc Sơn về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 9h00’ ngày 28/11/2025, sau khi đi ăn sáng và uống rượu cùng một số người trong xóm, Bùi Văn Cựng trở về nhà. Khi đi qua khu vực đường nội đồng thuộc phố Côm, ông Cựng thấy anh Đinh Hữu Điệp (SN 1983) là người cùng xóm đang chỉ đạo máy xúc san gạt, sửa chữa tuyến đường nội đồng phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân. Cho rằng trong quá trình thi công, đất bị rơi xuống ruộng của gia đình mình nên Bùi Văn Cựng yêu cầu anh Điệp chỉ đạo máy xúc múc đất lên. Tuy nhiên, anh Điệp không đáp lại và tiếp tục công việc. Hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, Bùi Văn Cựng buông lời đe dọa nếu không múc đất lên khỏi ruộng nhà mình sẽ lấy dao đâm chết.

Lực lượng chức năng dẫn giải bị cáo Bùi Văn Cựng vào phòng xét xử.

Sau đó, Bùi Văn Cựng đi về nhà lấy một con dao dài 23,5cm, giấu trong túi quần rồi quay lại nơi anh Điệp đang làm việc. Tại đây, 2 bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Khi nghe anh Điệp nói: “Việc tôi, tôi làm, không liên quan tới ông”, Bùi Văn Cựng cho rằng mình bị coi thường nên rút dao đâm một nhát vào ngực anh Điệp. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh Điệp đã tử vong trên đường đến bệnh viện do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Bùi Văn Cựng mang con dao về cất giấu ở khu vực bếp nhà mình.

Kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác định nạn nhân tử vong do mất máu cấp, suy tuần hoàn và suy hô hấp vì vết thương xuyên tim, phổi. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cũng xác định con dao được Bùi Văn Cựng sử dụng gây án thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo quy định của Bộ Công an. Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, hung khí này được xác định là vũ khí quân dụng khi sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật. Do vậy, đủ yếu tố để truy tố Bùi Văn Cựng tội danh “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Với tội danh “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, Bùi Văn Cựng phải chịu tổng mức hình phạt là 17 năm tù.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Bùi Văn Cựng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ phát sinh trong sinh hoạt cộng đồng nhưng đã tước đoạt tính mạng người khác và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Cựng 16 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo phải chấp hành 17 năm tù giam.

Mạnh Hùng