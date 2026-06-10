Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026

Ngày 10/6, Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng (xã Tam Dương Bắc) tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của 470 chiến sĩ mới sau 3 tháng học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội. Dự buổi lễ có lãnh đạo các địa phương nơi đơn vị đóng quân, đại diện gia đình chiến sĩ mới cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Sau 3 tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ mới đã hoàn thành các nội dung, có sự trưởng thành về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và trình độ quân sự. Các chiến sĩ nắm vững kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật; hiểu rõ truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và trách nhiệm của người chiến sĩ mang quân hàm xanh. Đặc biệt, trong kiểm tra các nội dung huấn luyện trọng tâm, đơn vị đạt kết quả loại Giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, chiến sĩ mới đã đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam dưới Quân kỳ Quyết thắng.

Chiến sĩ mới tham gia duyệt đội ngũ tại lễ tuyên thệ.

Điểm nhấn của chương trình là các màn biểu diễn võ thể dục, vũ điệu tập thể của chiến sĩ mới và phần trình diễn chó nghiệp vụ, thu hút sự quan tâm của các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và thân nhân chiến sĩ.

Màn biểu diễn chó nghiệp vụ - “Vũ khí đặc biệt” của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên ngành Biên phòng theo chương trình của Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng. Đây là giai đoạn quan trọng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu trước khi được điều động về các đơn vị trong toàn lực lượng.

Kết quả sau 3 tháng huấn luyện là tiền đề quan trọng để Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Kim Liên