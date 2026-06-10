Xây dựng “lá chắn thép” bảo vệ các công trình liên quan đến an ninh quốc gia

Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 công trình được Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia gồm Nhà máy Thủy điện Hòa Bình và hệ thống truyền tải điện 500 kV chạy qua địa bàn tỉnh. Đây đều là những công trình có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình và hệ thống truyền tải điện 500 kV được bảo vệ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Giữ vững “trái tim” của hệ thống điện quốc gia

Thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nghiêm Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị quản lý công trình và chính quyền địa phương xây dựng nhiều phương án, kế hoạch bảo vệ phù hợp với tình hình thực tế.

Các phương án bảo vệ công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình luôn được các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao.

Điểm nhấn nổi bật trong công tác này là việc bảo vệ tuyệt đối an toàn Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình nằm trên địa bàn phường Hòa Bình. Đây là công trình thủy điện lớn, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống điện quốc gia; điều tiết lũ cho vùng đồng bằng Bắc Bộ; cung cấp nguồn điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Lực lượng an ninh thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng yếu tại công trình.

Cùng với đó, lực lượng tự vệ Nhà máy cũng thường xuyên luyện tập các phương án bảo vệ, chống xâm nhập công trình các hướng, nhất là bằng đường không.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của công trình, UBND tỉnh Hòa Bình trước đây đã phê duyệt Đề án bảo đảm an ninh, trật tự đối với Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Công an tỉnh xây dựng phương án chuyên đề bảo vệ, ký kết quy chế phối hợp với đơn vị, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho công trình.

Những năm qua, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý vận hành thường xuyên nắm tình hình, tổ chức bảo vệ các khu vực trọng yếu như hồ đập, cửa nhận nước, khu vực nhà máy, trung tâm điều hành, hệ thống máy móc thiết bị, các khu vực cấm và khu vực bảo vệ. Đồng thời duy trì lực lượng thường trực 24/24 giờ để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố, cháy nổ, xâm nhập trái phép hoặc các vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, an toàn công trình.

Xây dựng thế trận bảo vệ công trình trọng yếu từ sớm, từ xa

Song song với nhiệm vụ bảo vệ Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, công tác bảo đảm an ninh, an toàn đối với hệ thống truyền tải điện 500 kV cũng được tỉnh triển khai quyết liệt. Các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ hệ thống cột điện, đường dây, trạm biến áp và hành lang an toàn lưới điện; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, không thực hiện các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Cùng với “trái tim” của hệ thống điện quốc gia, Hệ thống truyền tải điện 500 kV trên địa bàn tỉnh cũng thường xuyên được bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo Thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, một trong những yếu tố góp phần tạo nên hiệu quả trong công tác bảo vệ các công trình trọng yếu đó chính là việc xây dựng thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Việc xây dựng, củng cố các mô hình tự quản về an ninh, trật tự tại cơ sở tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Thông qua đó, người dân tại khu vực có công trình đứng chân hoặc hệ thống cột điện, tuyến dây điện, trạm biến áp đi qua và nơi có hành lang an toàn lưới điện tích cực tham gia phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến an ninh, trật tự, giúp lực lượng chức năng kịp thời xử lý các nguy cơ tiềm ẩn.

Hệ thống lưới điện đường dây tải điện 500 kV thường xuyên được các đơn vị chức năng bảo vệ, bảo dưỡng nhằm vận hành đảm bảo an toàn nhất.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia hiện nay cũng đứng trước nhiều yêu cầu mới. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ kéo theo những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh mạng, tấn công vào hệ thống điều khiển tự động, đánh cắp dữ liệu vận hành, sử dụng thiết bị bay không người lái tiếp cận công trình hoặc phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Đây là những thách thức mới đòi hỏi các cơ quan chức năng phải tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao năng lực phòng ngừa và khả năng ứng phó. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý công trình, các sở, ngành và chính quyền địa phương rà soát, bổ sung các phương án bảo vệ; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong giám sát, cảnh báo; tổ chức huấn luyện, diễn tập xử lý các tình huống phức tạp; đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của Nhân dân trong bảo vệ các công trình trọng yếu.

Bởi, bảo đảm an ninh, an toàn các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và Nhân dân, những công trình trọng yếu như Nhà máy Thủy điện Hòa Bình và hệ thống truyền tải điện 500 kV sẽ tiếp tục được bảo vệ vững chắc, góp phần giữ ổn định an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Mạnh Hùng