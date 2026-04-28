Siết chặt quản lý hành lang an toàn giao thông

Vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ gây che khuất tầm nhìn, cản trở lưu thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông. Trước thực trạng đó, các cấp, ngành và địa phương ở Phú Thọ đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự hành lang ATGT, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân.

Trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xã Cao Phong, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Thời gian qua, tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông để dựng mái che, đặt biển quảng cáo, buôn bán vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Trước thực tế đó, Công an xã đã chủ động tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, trên các tuyến đường trọng điểm, chợ, trường học; phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng.

Không chỉ riêng xã Cao Phong, tình trạng vi phạm hành lang ATGT vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương, nhất là tại các khu vực đô thị, tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và những nơi có hoạt động thương mại sôi động.

Tại phường Phong Châu, công tác giải tỏa hành lang ATGT được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng tăng cường kiểm tra, tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý và chấn chỉnh các vi phạm, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Đồng chí Đinh Xuân Thắng - Phó Chủ tịch UBND phường Phong Châu cho biết: "Địa phương thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tổ chức ký cam kết chấp hành quy định về trật tự đô thị, không lấn chiếm hành lang ATGT đối với các hộ dân. Các đợt cao điểm giải tỏa vi phạm hành lang ATGT được thực hiện, góp phần từng bước đưa công tác quản lý đi vào nền nếp".

Công an xã Hiền Quan tuyên truyền, vận động, phối hợp với người dân tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, di dời hàng hóa, chướng ngại vật ra khỏi phạm vi hành lang an toàn giao thông.

Nhằm khắc phục tình trạng vi phạm hành lang ATGT, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo Ban ATGT các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh và địa phương tích cực phản ánh tình hình, phổ biến quy định pháp luật, đồng thời phê phán các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Song song với đó, các địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng triển khai các biện pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tổ chức giải tỏa chợ tạm, điểm kinh doanh lấn chiếm hành lang ATGT; đồng loạt ra quân xử lý vi phạm. Đối với các trường hợp cố tình tái phạm, lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản, xử phạt theo quy định.

Bên cạnh kết quả, công tác quản lý hành lang ATGT vẫn còn không ít khó khăn. Ý thức chấp hành của một bộ phận người dân chưa cao, tình trạng tái lấn chiếm sau giải tỏa vẫn còn xảy ra, công tác phối hợp ở một số nơi chưa thực sự đồng bộ.

Trong thời gian tới, các cấp, ngành và địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Ban ATGT tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý, bảo vệ hành lang ATGT. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thực hiện chỉnh trang đô thị sau giải tỏa, duy trì kết quả, ngăn chặn tái lấn chiếm.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước; rà soát, hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chợ, điểm kinh doanh phù hợp, tạo điều kiện để người dân ổn định sản xuất, kinh doanh, hạn chế phát sinh vi phạm.

Các địa phương chủ động bố trí, sắp xếp lại hoạt động buôn bán, chợ tạm, điểm họp chợ tự phát theo hướng tập trung, văn minh, đúng quy định. Lực lượng chức năng duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát; xây dựng kế hoạch cao điểm, chuyên đề xử lý vi phạm hành lang ATGT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát, phát hiện vi phạm. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm nhiều lần, cần kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính răn đe.

Việc lập lại trật tự hành lang ATGT là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành cùng sự đồng thuận, tự giác chấp hành của người dân. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lệ Oanh