Giữ nhịp giao thông an toàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 với nhu cầu đi lại tăng cao, tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn. Trước thực tế đó, các cấp, ngành chức năng tỉnh Phú Thọ chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ nhịp giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày, nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân của người dân dự báo tăng mạnh, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ, trục giao thông chính và khu vực đô thị. Điều này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), nhất là trong bối cảnh hạ tầng một số nơi còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác vận tải và bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ lễ. Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an cấp xã và các đơn vị liên quan được huy động tối đa, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; chạy quá tốc độ; chở quá tải, quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm; lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Cùng với xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gây rối trật tự công cộng; kiên quyết xử lý các trường hợp chống người thi hành công vụ. Công an tỉnh công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 hướng dẫn, điều tiết giao thông, đảm bảo TTATGT.

Trong khi đó, ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng đã triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ được ủy thác và hệ thống đường do tỉnh quản lý. Các chủ đầu tư, nhà thầu được yêu cầu hoàn thiện đầy đủ hệ thống biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu; trường hợp tạm dừng thi công trong dịp lễ phải hoàn trả mặt bằng thông thoáng, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Để đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách tăng cao, Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch cụ thể, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, hướng tới nâng cao ý thức chấp hành của lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách.

Đồng chí Phạm Tuấn Giang - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: “Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân bằng phương tiện vận tải hành khách công cộng và bảo đảm TTATGT trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở đã xây dựng kế hoạch chuyên đề, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị. Phối hợp với Công an tỉnh và chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, đôn đốc các đơn vị vận tải chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ, bảo đảm an toàn và chất lượng phục vụ hành khách trong suốt thời gian nghỉ lễ”.

Tại cơ sở, UBND các xã, phường tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm TTATGT phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành quy định pháp luật được tăng cường; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông hợp lý tại các khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc. Việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông, chống tái lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè cũng được chú trọng, góp phần tạo thông thoáng cho các tuyến đường.

Đối với giao thông đường thủy nội địa, các địa phương có bến thủy, bến khách ngang sông được yêu cầu kiểm tra chặt chẽ điều kiện hoạt động; kiên quyết đình chỉ các bến trái phép, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, thiếu thiết bị cứu sinh hoặc người điều khiển không đủ điều kiện theo quy định.

Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các sở, ngành, địa phương; duy trì hoạt động đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, sự cố phát sinh.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và ý thức chấp hành của người dân, công tác bảo đảm TTATGT trong những ngày cao điểm nghỉ lễ được kỳ vọng sẽ tiếp tục được giữ vững, góp phần để mỗi hành trình của người dân diễn ra an toàn, thuận lợi.

Lệ Oanh