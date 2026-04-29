Người anh hùng mở “Cánh cửa thép” Đồng Dù

Những ngày tháng Tư, trong căn nhà nhỏ tại khu Hà Liễu, phường Việt Trì, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Vũ Thanh Sơn lại mở “chiếc hộp” ký ức kể lại cho chúng tôi nghe về những ngày tháng ông và các đồng đội đã chiến đấu, anh dũng hy sinh. Đó là những mảnh ký ức, là mốc son chói lọi trong suốt cuộc đời quân ngũ của ông.

Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Vũ Thanh Sơn với những kỳ vật thời chiến.

Ông sinh năm 1952 tại xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba (cũ). Tròn 20 tuổi, ông làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ông nhớ lại: “Thời thanh niên tôi thấp bé nhẹ cân hơn chúng bạn cùng trang lứa, nhưng tinh thần, ý chí của tôi lúc đó cũng như hàng vạn thanh niên đều sôi sục một quyết tâm lên đường để bảo vệ Tổ quốc. Còn nhớ năm đó, tôi cùng 9 người cùng xã nhập ngũ tham gia huấn luyện tại Tiểu đoàn 75, Sư đoàn 304 đóng tại Bắc Thái (cũ)”.

Sau 3 tháng huấn luyện, ông cùng các đồng đội được lệnh chuẩn bị hành quân vào Nam. Đây cũng là thời điểm địch cho quân ra đánh phá miền Bắc vì thế đường hành quân vô cùng khó khăn, gian khổ.

Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Vũ Thanh Sơn thăm chiến trường xưa.

Vừa đi bộ kết hợp với xe ô tô rồi tàu ngầm, có những tháng đơn vị ông phải di chuyển sang phía Tây Trường Sơn qua Lào để hành quân vào Tây Nguyên. Tháng 12, ông được biên chế về Đại đội 3, Tiểu đoàn 1,Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3. Là lính bộ binh ông có nhiệm vụ chiến đầu và phục vụ chiến đấu.

Tại chiến trường Tây Nguyên ông đã lập công suất sắc ngay từ những trận đầu. Đó là trận diệt đồn Chư Nghé thuộc tỉnh Gia Lai, quân ta tiêu diệt và bắt gọn một tiểu đoàn địch. Tiếp đến là trận Làng Siêu cũng ở tỉnh Gia Lai, Tây Nguyên, một trận chống địch càn quét, lấn chiếm vùng giải phóng.

Hai đại đội bộ binh của ta phải chọi với địch có xe tăng, thiết giáp yểm trợ. Sau nhiều giờ giao tranh quyết liệt, nhiều đồng chí của ta đã anh dũng hy sinh. Khi ông quay sang bên cạnh, thấy đồng đội hy sinh, ông đã sử dụng súng B40 bắn cháy liền hai xe tăng và một chiếc M.113 của giặc, góp phần vào chiến thắng.

Tháng 3/1975, Trung đoàn 48 được giao phối hợp cùng các đơn vị tiến công tập đoàn cứ điểm Đồng Dù (Củ Chi). Ông Sơn nhớ lại: “Một trong những trận đánh tôi không bao giờ quên là trận đánh tại Căn cứ Đồng Dù, Củ Chi nằm ở phía Tây Bác Sài Gòn. Tại đây, tôi đã cùng đồng đội tiêu diệt sư đoàn 25 “Tia chớp nhiệt đới” nổi tiếng gian ác, bất khả xâm phạm.

Đây cũng là vị trí có ý nghĩa chiến lược. Nếu không chiếm được Căn cứ Đồng Dù thì các cánh quân không có đường tấn công vào Sài Gòn”. Chiến công đó đã mở toang cánh cửa đánh vào Cầu Bông và tiến thẳng vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Vũ Thanh Sơn nói chuyện truyền thống với thế hệ trẻ

Ngày nhận tin chiến thắng, ông đang nằm viện do bị chấn thương trong trận chiến tại Củ Chi. Không trực tiếp có mặt tại Sài Gòn, nhưng niềm vui, niềm phấn khởi, niềm tự hào về ngày chiến thắng là ký ức hạnh phúc nhất quãng đời binh nghiệp.

Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, ý chí kiên cường và thành tích xuất sắc trong trận đấu, năm 1976, ông Vũ Thanh Sơn vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Cựu Chiến binh Vũ Thanh Sơn tiếp tục cống hiến sức mình cho quân đội, đến năm 1988 ông ra quân trở về địa phương.

Là thương binh hạng 4/4, mất 75% sức khỏe, nhưng ông vẫn tiếp tục tham gia công tác tại địa phương, là đại biểu HĐND phường, 7 năm làm trưởng khu và nhiều khóa ông tham gia công tác đoàn thể. Dù ở cương vị nào ông vẫn giữ trọn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Những câu chuyện về một thời chiến đấu gian khổ, hào hùng của ông luôn là bài học sinh động, tiếp thêm lý tưởng và niềm tự hào cho thế hệ trẻ hôm nay.

Thu Hà