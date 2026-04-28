Kiểm sát chặt chẽ từ khâu “đầu vào” nguồn tin tội phạm

Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 xác định công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm là khâu then chốt. Đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua đó, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm, thống nhất, hạn chế oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 ký Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm với Công an 8 xã trên địa bàn.

Theo thống kê, từ 1/10/2025 đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 đã tiếp nhận và kiểm sát 96 tin báo, tố giác tội phạm, tăng 15 tin so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, cơ quan điều tra đã giải quyết 76 tin, đang giải quyết 20 tin (trong hạn luật định). Tỷ lệ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm ngay từ khi khởi tố đạt 100%; không có tố giác, tin báo về tội phạm giải quyết quá thời hạn so với quy định.

Qua công tác kiểm sát, đơn vị đã ban hành 68 yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; 4 kiến nghị tổng hợp yêu cầu khắc phục vi phạm và 3 kiến nghị phòng ngừa. Đồng thời, kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại 3 xã; ban hành 3 yêu cầu khởi tố vụ án hình sự; thực hiện số hóa hồ sơ đối với 100% các vụ án không khởi tố và tạm đình chỉ. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Công an 8 xã trên địa bàn ký Quy chế trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Những con số trên cho thấy vai trò kiểm sát đã được phát huy rõ nét, góp phần hạn chế tình trạng bỏ lọt tội phạm hoặc xử lý oan sai.

Đáng chú ý, công tác phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 với Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp ngày càng chặt chẽ. Nhiều vụ việc phức tạp ngay từ khi tiếp nhận đã được kiểm sát viên trực tiếp tham gia, kiểm tra hiện trường, định hướng thu thập chứng cứ. Nhờ đó, chất lượng xác minh tin báo được nâng lên, rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Một số vụ việc điển hình như: tin báo liên quan đến hành vi đánh bạc qua mạng, tranh chấp dân sự có dấu hiệu hình sự... đều được kiểm sát chặt chẽ ngay từ đầu. Đơn vị đã kịp thời yêu cầu bổ sung tài liệu, tránh việc ra quyết định không khởi tố khi chưa đầy đủ căn cứ.

Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại xã Nật Sơn.

Ông Vì Văn Duy - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 cho biết: “Kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm là khâu mở đầu nhưng có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ quá trình giải quyết vụ án hình sự. Nếu làm tốt từ đầu sẽ hạn chế nhiều sai sót về sau, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân vào công lý".

Bên cạnh kết quả, công tác kiểm sát vẫn còn một số khó khăn như số lượng tin báo ngày càng tăng, tính chất ngày càng tinh vi, trong khi lực lượng kiểm sát viên còn mỏng. Một số tin báo liên quan đến lĩnh vực công nghệ cao, tài chính - ngân hàng đòi hỏi chuyên môn sâu, cần thời gian xác minh dài hơn.

Trước yêu cầu thực tiễn, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 tiếp tục xác định kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; tập trung nâng cao trình độ chuyên sâu cho đội ngũ kiểm sát viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi nguồn tin; tăng cường phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả xử lý.

Với những giải pháp đồng bộ, công tác kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm tại khu vực 13 đang ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đinh Thắng