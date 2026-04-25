Lật xe khách tại Lào Cai khiến hai người bị thương

Rạng sáng 25/4, tại Km7+500 Tỉnh lộ 155, đoạn qua thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San (tỉnh Lào Cai), một chiếc xe khách bị lật khiến hai người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 0 giờ 5 phút cùng ngày, xe khách biển kiểm soát 26H-026.71 di chuyển theo hướng Sa Pa về thành phố Lào Cai cũ. Trên xe có khoảng 39 hành khách, cùng một lái xe và một phụ xe. Người điều khiển phương tiện được xác định là anh Lò Thành Phúc (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Sơn La).

Khi di chuyển đến khu vực trên, đây là đoạn đường miền núi có độ dốc lớn, nhiều khúc cua liên tiếp, lái xe do không quen đường nên đã không làm chủ được tay lái. Phương tiện sau đó va chạm vào cống thoát nước bên phải đường theo chiều di chuyển, khiến xe bị lật nghiêng.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến hai người bị thương, trong đó một người bị gãy xương đòn bả vai và một người bị gãy xương sườn. Chiếc xe khách bị hư hỏng nhẹ, thiệt hại ước tính khoảng 35 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND xã Cốc San cho biết, nguyên nhân sơ bộ do tài xế không quen đường, khi di chuyển qua đoạn dốc dài, nhiều khúc cua đã không làm chủ tay lái.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, lái xe không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo baotintuc.vn