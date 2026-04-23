Trang bị nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ

Sáng 23/4, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Dự và truyền đạt các nội dung tập huấn có lãnh đạo Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những điểm mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (đã sửa đổi, bổ sung) và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Trong đó, tập trung vào các nội dung về quy định chung; hệ thống văn bản và thẩm quyền ban hành; quy trình xây dựng, ban hành văn bản của các cơ quan ở Trung ương và chính quyền địa phương.

Nội dung tập huấn cũng làm rõ các điểm mới theo hướng đổi mới quy trình xây dựng pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi; đồng thời rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng văn bản, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Hội nghị cũng đã dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong thực tế trên địa bàn.

Chương trình tập huấn góp phần nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Lê Hoàng