Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý xe quá khổ, quá tải

Xe chở hàng quá khổ, quá tải, cồng kềnh từ lâu được xác định là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông, làm gia tăng tai nạn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng đường bộ. Trước thực trạng này, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Phú Thọ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm với tinh thần “thường xuyên, quyết liệt, không có ngoại lệ”.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, quá khổ giới hạn, thậm chí tự ý cơi nới thành thùng xe. Những hành vi này không chỉ gây hư hỏng, xuống cấp hệ thống cầu, đường mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do phương tiện khó kiểm soát khi phanh gấp, dễ lật khi vào cua hoặc che khuất tầm nhìn của các phương tiện khác. Đồng thời gây ùn tắc, cản trở lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ rơi vãi hàng hóa xuống lòng đường, ảnh hưởng đến môi trường do khói, bụi và khí thải vượt mức cho phép

Lực lượng CSGT Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát xe quá khổ, quá tải trên các tuyến đường cửa ngõ vào địa bàn.

Đáng lo ngại, để né tránh lực lượng chức năng, một số chủ phương tiện lựa chọn hoạt động vào ban đêm, thời tiết xấu hoặc lưu thông qua các tuyến đường tắt; thậm chí lập các hội, nhóm trên mạng xã hội để thông báo vị trí tuần tra, chốt kiểm tra của lực lượng công an, gây nhiều khó khăn cho công tác xử lý vi phạm.

Trước tình hình đó, công tác xử lý xe quá khổ, quá tải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Lực lượng CSGT đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều hình thức đa dạng. 100% doanh nghiệp vận tải, chủ xe, lái xe trên địa bàn đã được tuyên truyền, ký cam kết không vi phạm quy định về tải trọng, kích thước thành thùng xe.

Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm, đặc biệt là khu vực có hoạt động vận tải hàng hóa từ cảng, bến, bãi.

Theo Trung tá Hà Tiến Dũng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh, Đội đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng và phương tiện kỹ thuật nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Từ cuối năm 2025 đến trung tuần tháng 3/2026, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 470 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải, quá khổ, tự ý thay đổi kết cấu phương tiện. Cùng với đó, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện.

Trên phạm vi toàn tỉnh, trong quý I/2026, lực lượng CSGT đã dừng kiểm soát hơn 75.000 lượt xe tải, phát hiện và xử lý 2.300 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 11,5 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 10 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 151 trường hợp.

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát và xử lý xe quá khổ, quá tải, thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề, bố trí lực lượng linh hoạt trên các tuyến giao thông trọng điểm; tăng cường kiểm tra vào ban đêm, rạng sáng và trong điều kiện thời tiết xấu - thời điểm các đối tượng thường lợi dụng để vi phạm. Cùng với đó, việc ứng dụng khoa học - công nghệ được đẩy mạnh thông qua sử dụng cân tải trọng lưu động, hệ thống camera giám sát, thiết bị ghi hình, xử lý vi phạm qua hình ảnh và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa.

Công tác phối hợp giữa CSGT với thanh tra, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục được tăng cường nhằm kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu bốc xếp hàng hóa, xử lý nghiêm trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện khi để xảy ra vi phạm.

Hoạt động tuyên truyền tiếp tục được đổi mới về nội dung và hình thức nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ tập trung đấu tranh với các hành vi né tránh, đối phó như thông báo chốt kiểm tra trên mạng xã hội, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.

Việc siết chặt quản lý xe quá khổ, quá tải không chỉ góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn bảo vệ kết cấu hạ tầng, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Lệ Oanh