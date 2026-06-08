Hợp Lý thực hiện “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” trong phòng, chống thiên tai

Mùa mưa bão năm 2026 được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường với các hình thái thời tiết cực đoan. Chủ động bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, xã Hợp Lý đã xây dựng kịch bản ứng phó, chuẩn bị nhân lực, vật lực theo phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “3 sẵn sàng”, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lực lượng chức năng rà soát vật tư phòng, chống thiên tai.

Thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, khắc nghiệt với những quy luật dị thường. Vào mùa mưa bão, xã Hợp Lý thường xuyên hứng chịu những trận mưa lớn diện rộng, mưa đá, giông lốc và lũ quét... ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, đời sống dân sinh, đồng thời đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của các công trình hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi.

Chủ động, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, xã Hợp Lý đã xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) toàn diện, sát với điều kiện và yêu cầu thực tế ở từng khu vực. Phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả) được quán triệt sâu sắc đến từng ban ngành, thôn xóm.

Mục tiêu là bảo vệ an toàn tuyệt đối các công trình hồ đập, kênh mương, trạm bơm, trạm điện; đặc biệt tính mạng và tài sản của Nhân dân, Nhà nước được đặt lên hàng đầu. Đi đôi với phòng chống, xã chủ động triển khai các chính sách an sinh xã hội, sẵn sàng khôi phục sản xuất nhanh chóng và ngăn chặn dịch bệnh phát sinh sau bão lũ.

Trung tá Nguyễn Văn Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hợp Lý cho biết: Dự báo năm 2026, các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn xã như mưa lớn kéo dài gây ngập úng diện rộng, cùng các hiện tượng cực đoan như bão mạnh, lốc xoáy, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất. Để phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, xã tập trung nâng cao năng lực dự báo và xây dựng kịch bản ứng phó từ sớm.

Lực lượng chức năng tăng cường theo dõi, nhận định sớm nguy cơ bão, lũ quét, sạt lở đất. Từ đó, xây dựng kịch bản chi tiết, phù hợp với thực tế của từng khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Cùng với đó, xã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, rà soát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu đối với địa bàn phụ trách.

Công tác nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị hậu cần cũng được xã đặc biệt chú trọng. Xã ưu tiên bố trí các nguồn lực để đầu tư, duy tu, bảo dưỡng và khơi thông dòng chảy tại các tuyến kênh mương, hồ đập then chốt trước mùa mưa bão. Lực lượng xung kích tại chỗ được kiện toàn, huấn luyện bài bản. Các trang thiết bị cứu hộ và nhu yếu phẩm dự phòng được tập kết, hiệp đồng đầy đủ, đảm bảo sẵn sàng cơ động ứng cứu ngay khi có lệnh.

Bên cạnh đó, xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh đến Nhân dân. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng, phát huy tinh thần đoàn kết phối hợp giúp nhau trong công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra. Hiệp đồng với lực lượng công an, quân đội và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự, tổ chức phân luồng giao thông an toàn tại các tuyến đường ngập úng; sẵn sàng phương án di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm một cách nhanh chóng, an toàn nhất.

Công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ liên tục, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần chủ động, sáng tạo và phát huy tốt những bài học kinh nghiệm từ những năm trước, chính quyền và Nhân dân xã Hợp Lý quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026. Sự chủ động này là cơ sở vững chắc để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạn chế thấp nhất các thiệt hại, giữ vững sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trần Tỉnh