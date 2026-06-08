Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 tại các trung đoàn thuộc Sư đoàn 304, Quân khu 2

Ngày 8/6, các trung đoàn thuộc Sư đoàn 304, Quân khu 2 gồm: Trung đoàn 24, Trung đoàn 9 và Trung đoàn 66 đã tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026.

* Năm 2026, Trung đoàn 24 tiếp nhận và huấn luyện hơn 400 chiến sĩ mới đến từ các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ. Trong thời gian huấn luyện, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm chương trình theo quy định; tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, điều lệnh, thể lực, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm chặt chẽ, khoa học và an toàn tuyệt đối.

Cán bộ, chiến sĩ dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 tại Trung đoàn 24.

Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ mới hoàn thành chương trình, nắm vững các nội dung cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được biên chế, kết quả kiểm tra các nội dung quân sự đều đạt yêu cầu. Các chiến sĩ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị.

Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; quyết tâm chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện chiến sĩ mới tuyên thệ 10 lời thề dưới Quân kỳ Quyết thắng.

Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới là nghi thức thiêng liêng của người quân nhân, đồng thời là dấu mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành của các chiến sĩ sau thời gian huấn luyện. Sau buổi lễ, các chiến sĩ mới được biên chế về các đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

* Tại xã Bình Xuyên, Trung đoàn 9 và Trung đoàn 66 tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026.

Lãnh đạo Sư đoàn 304 cùng các đại biểu dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 tại Trung đoàn 9 và Trung đoàn 66.

Sau 3 tháng huấn luyện, 350 chiến sĩ mới của Trung đoàn 9 và Trung đoàn 66 đã hoàn thành chương trình. 100% chiến sĩ hoàn thành các nội dung huấn luyện điều lệnh, chiến thuật, thể lực, giáo dục chính trị, hậu cần - kỹ thuật và đủ điều kiện tuyên thệ chiến sĩ mới. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện đều đạt chất lượng cao.

Bên cạnh đó, các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện; 100% chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, không có trường hợp vi phạm phải xử lý. Tỷ lệ quân số khỏe luôn duy trì trên 98,8%.

Chiến sĩ mới tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng, thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng, thể hiện quyết tâm tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ngay sau lễ tuyên thệ, chiến sĩ mới sẽ được biên chế về các đơn vị để tiếp tục huấn luyện chuyên ngành và thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị.

Sau hơn 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã trưởng thành về bản lĩnh, ý thức kỷ luật và sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại các đơn vị.

Kim Liên – Đức Thiện - Thu Thủy