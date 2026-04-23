Không nâng mức phạt với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ. Dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng không nâng mức phạt (phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, trừ điểm giấy phép lái xe...)
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung những nội dung bảo đảm phù hợp với những quy định mới tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh minh họa
Theo đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung những nội dung bảo đảm phù hợp với những quy định mới tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025); pháp luật về kinh doanh vận tải đường bộ và các văn bản có liên quan.
Cụ thể, sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm để phù hợp với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025) và pháp luật về kinh doanh vận tải đường bộ.
Như: Người điều khiển xe kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ, đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện vi phạm quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách;
Làm sai lệch dữ liệu của thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách; các hành vi vi phạm liên quan đến thời gian lái xe liên tục của người điều khiển xe kinh doanh vận tải, xe vận tải nội bộ; bỏ quy định xử phạt người điều khiển xe kinh doanh vận tải vi phạm quy định về sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em;...
Đáng chú ý, dự thảo bổ sung phân định thẩm quyền cho Cảnh sát giao thông về xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến sát hạch giấy phép lái xe để phù hợp với việc Bộ Công an đã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).
Đối với thẩm quyền xử phạt trong Công an nhân dân, tại Nghị định số 189/2025/NĐ-CP quy định: Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính (tương đương phạt tiền đến 7.500.000 đồng trong lĩnh vực giao thông đường bộ);
Trưởng trạm, Đội trưởng có quyền phạt tiền đến 30% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính (tương đương phạt tiền đến 22.500.000 đồng trong lĩnh vực giao thông đường bộ);
Trưởng Công an cấp xã có quyền phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính (tương đương phạt tiền đến 37.500.000 đồng trong lĩnh vực giao thông đường bộ)...
Theo nhandan.vn
baophutho.vn Xe chở hàng quá khổ, quá tải, cồng kềnh từ lâu được xác định là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông, làm gia tăng...
baophutho.vn Trong cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ các sự kiện lớn và Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026, Đội Cảnh...
baophutho.vn Lực lượng chức năng cho biết, lúc 7h10 sáng nay (21/4) đã tìm thấy nam sinh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 2007, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội...
baophutho.vn Chiều 20/4, Tại Xưởng sửa chữa Xe Tăng X32 (đóng quân trên địa bàn xã Tam Dương), Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức...
baophutho.vn Chiều 20/4, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 9, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.
baophutho.vn Những ngày cuối tuần vừa qua, mặc dù thời tiết có mưa to nhưng lượng du khách hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng dâng hương Giỗ Tổ Hùng...
baophutho.vn Dù chưa bước vào cao điểm nắng nóng, song những ngày thời tiết oi bức, hanh khô kéo dài đã khiến nguy cơ cháy, nổ tại khu dân cư và các cơ sở...