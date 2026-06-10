Yakjin Việt Nam nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Những năm qua, Công ty TNHH Yakjin Việt Nam (khu công nghiệp Thụy Vân) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), bảo đảm an toàn trong sản xuất.

Công ty TNHH Yakjin Việt Nam trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC theo quy định.

Hiện, Công ty TNHH Yakjin Việt Nam đang tạo việc làm cho hơn 3.340 người lao động. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công hàng may mặc xuất khẩu, Yakjin Việt Nam thường xuyên sử dụng số lượng lớn nguyên phụ liệu dễ cháy như vải, sợi, thùng carton, vật liệu đóng gói; đồng thời vận hành liên tục hệ thống máy móc, thiết bị điện công suất lớn. Bên cạnh đó, môi trường làm việc tập trung hàng nghìn lao động cũng yêu cầu cao về công tác quản lý an toàn, tổ chức thoát nạn và xử lý sự cố khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

Nhận thức rõ những nguy cơ tiềm ẩn, thời gian qua, công ty đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC được thực hiện thường xuyên tới toàn thể cán bộ, công nhân viên. Các quy định về bảo đảm lối thoát nạn, sử dụng điện an toàn, không để hàng hóa che chắn phương tiện chữa cháy hay cản trở lối thoát hiểm luôn được lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt và nhắc nhở hằng ngày tại các phân xưởng sản xuất.

Người lao động của công ty được tập huấn và thực hành các biện pháp PCCC.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Trưởng phòng Tuân thủ, Công ty TNHH Yakjin Việt Nam: Với doanh nghiệp có số lượng lao động lớn, nếu không chú trọng công tác PCCC thì nguy cơ thiệt hại về người và tài sản sẽ rất lớn. Vì vậy, Ban lãnh đạo công ty luôn xác định đây là nhiệm vụ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và không được chủ quan trong bất kỳ thời điểm nào.

Người lao động của công ty tham gia diễn tập các phương án chữa cháy dưới sự hỗ trợ của lực lượng PCCC.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng đầu tư, duy trì và kiểm tra hệ thống PCCC. Hằng ngày, lực lượng phụ trách kiểm tra, vận hành hệ thống bơm chữa cháy, rà soát các khu vực sản xuất để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn. Định kỳ hằng tháng, công ty tiến hành kiểm tra hệ thống báo cháy, chuông báo cháy, bình chữa cháy, họng nước chữa cháy và thực hiện quét nhiệt hệ thống tủ điện nhằm phát hiện sớm các điểm bất thường có nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Toàn bộ hệ thống PCCC&CNCH được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ nhằm bảo đảm luôn trong trạng thái hoạt động tốt.

Điểm nổi bật trong công tác PCCC tại Yakjin Việt Nam là việc xây dựng lực lượng PCCC cơ sở vững mạnh. Hiện nay, đội PCCC&CNCH cơ sở của công ty có 100 cán bộ, công nhân viên tham gia, được đào tạo và tập huấn nghiệp vụ thường xuyên. Đây là lực lượng nòng cốt, sẵn sàng xử lý ngay từ ban đầu các tình huống phát sinh, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Hằng năm, doanh nghiệp phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ, thực hành các phương án PCCC&CNCH cho lực lượng tại chỗ. Đồng thời, công ty duy trì tổ chức diễn tập nội bộ và hướng dẫn thoát nạn định kỳ 2 lần/năm cho người lao động nhằm nâng cao kỹ năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Không chỉ đầu tư hệ thống PCCC đầy đủ theo yêu cầu và quy định, Yakjin Việt Nam còn chú trọng xây dựng ý thức phòng cháy trong mỗi cán bộ, công nhân viên. Từ việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn điện, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt đến kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy và thoát nạn, người lao động đều được trang bị kiến thức cần thiết để chủ động phòng ngừa và xử lý sự cố.

Với sự quan tâm của Ban lãnh đạo cùng tinh thần chủ động của toàn thể cán bộ, người lao động, công tác PCCC&CNCH tại Công ty TNHH Yakjin Việt Nam ngày càng đi vào nền nếp, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và bền vững.

Thúy Hường