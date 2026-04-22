Giữ vững địa bàn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Trong cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ các sự kiện lớn và Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, giữ vững địa bàn, bảo đảm giao thông thông suốt, góp phần tạo hình ảnh lễ hội văn minh, an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 1 hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các ngã ba, ngã tư hướng về Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đại úy Lê Cẩm Thiêm - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết: "Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, đơn vị đã chủ động tham mưu lãnh đạo Phòng CSGT xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể. Tổ chức khảo sát thực địa, xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông khoa học. Đề xuất lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, biển cấm tạm thời tại các tuyến trọng điểm hướng về Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Trong thời gian cao điểm, lực lượng được huy động tối đa, bám tuyến, bám địa bàn, trực tiếp hướng dẫn, điều tiết giao thông. Đồng thời, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng và tổ chức đoàn thể thiết lập các điểm chốt hỗ trợ, hướng dẫn người dân về dâng hương, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an vì Nhân dân phục vụ.

Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông đường cho học sinh trên địa bàn.

Không chỉ tập trung bảo đảm TTATGT dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, thời gian qua, Đội CSGT đường bộ số 1 còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT.

Từ ngày 15/12/2025 đến nay, Đội CSGT đường bộ số 1 đã tổ chức 5 buổi tuyên truyền pháp luật về TTATGT với 4.317 người tham gia; 14 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các trường học với sự tham gia của 14.622 học sinh và 4.053 cán bộ, giáo viên; tổ chức ký cam kết chấp hành quy định về TTATGT cho 5.677 học sinh, giáo viên; phát file ghi âm tuyên truyền trực tiếp trên xe ô tô tuần tra của Công an các xã, phường với 1.689 lượt. Nội dung tập trung cảnh báo tai nạn giao thông, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Đơn vị còn phối hợp với công an cấp xã tổ chức chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn tại 30/38 trường học (đạt 79%), thu hút 23.481 học sinh tham gia, trong đó 100% học sinh được học lý thuyết và thực hành.

Trong công tác tuần tra, kiểm soát, Đội đã bố trí 1.167 tổ công tác với 3.460 ca trực, huy động 19.251 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện và xử lý hơn 12.580 trường hợp vi phạm, xử phạt trên 16,5 tỷ đồng, tạm giữ 1.919 phương tiện. Các hành vi vi phạm chủ yếu là nồng độ cồn, tốc độ, quá tải... đã được xử lý nghiêm, không có “vùng cấm”, góp phần răn đe và phòng ngừa tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, trong quá trình làm nhiệm vụ, đơn vị còn kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý nhiều vụ việc liên quan đến vận chuyển hàng cấm, hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Điển hình, vào hồi 14 giờ 50 phút ngày 11/1/2026, tại tuyến đường liên khu Đoàn Kết - Văn Lung (phường Phú Thọ), tổ công tác kiểm tra xe ô tô tải thùng kín BKS 19H-029.12 do anh Nguyễn Văn Hiển (sinh năm 1966, trú tại khu Nguyễn Du, phường Âu Cơ) điều khiển đã phát hiện 12 thùng xốp chứa thực phẩm gồm mực vòng, xúc xích, lạp sườn không có nhãn mác, tổng trọng lượng 125kg, trị giá khoảng 20,5 triệu đồng.

Qua xác minh, số hàng trên thuộc sở hữu của bà Vũ Thị Lý (sinh năm 1985, trú tại phường Âu Cơ). Tuy nhiên, bà Lý không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan. Tổ công tác đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 15, tỉnh Phú Thọ lập biên bản xử lý theo quy định.

Với những kết quả đạt được, Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp tục có thêm động lực để tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm TTATGT, phục vụ an toàn, thành công Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026.

Huy Thắng