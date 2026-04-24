Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững bình yên

Trong bức tranh chung về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở địa bàn cơ sở, Công an xã Quyết Thắng đã và đang khẳng định rõ vai trò nòng cốt, “lá chắn” vững chắc, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Bằng sự chủ động, linh hoạt trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã không chỉ xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh mà còn xây dựng được thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời vụ việc

Sau sáp nhập, xã Quyết Thắng là địa bàn có diện tích rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nổi cộm tệ nạn ma tuý, thanh thiếu niên hư, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Trước tình hình đó, Công an xã đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường bám nắm địa bàn, rà soát từng hộ, từng đối tượng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an xã đã tiếp nhận, giải quyết 5 vụ việc liên quan đến ANTT.

Công an xã Quyết Thắng thường xuyên xuống địa bàn nắm tình hình ANTT.

Điển hình, vào tháng 1/2026, Tổ công tác của Công an xã Quyết Thắng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT tại đoạn đường thuộc địa phận xóm Ba Khoang đã phát hiện, bắt quả tang Quách Văn Huy, sinh năm 2000, trú tại xóm Éo về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ 8,134g heroin. Công an xã đã hoàn thiện hồ sơ, báo cáo chuyển phòng PC04 Công an tỉnh thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Trong tháng 2/2026, Tổ công tác của Công an xã Quyết Thắng phát hiện tại bàn bida của gia đình ông Quách Gia Toán, trú tại xóm Vó có 6 đối tượng cùng trú tại xóm Đảng 1 đang đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh bida ăn tiền. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ tang vật. Hiện, Công an xã đang tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Công an xã đã xử lý vi phạm hành chính 5 vụ với 5 trường hợp về môi trường, kinh tế, xử phạt trên 12 triệu đồng; phát hiện, bắt 1 đối tượng trốn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc...

Không chỉ vậy, công tác quản lý cư trú, phòng ngừa tội phạm cũng được thực hiện chặt chẽ. Công an xã đã tiến hành gọi hỏi 98 lượt người có dấu hiệu, biểu hiện vi phạm pháp luật, đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma tuý, thanh thiếu niên hư. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, góp phần kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã tổ chức trên 130 lượt tuần tra vũ trang, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng Công an xã Quyết Thắng tuần tra đêm giữ bình yên cho Nhân dân.

Xây dựng thế trận an ninh từ lòng dân

Một trong những điểm sáng của Công an xã Quyết Thắng là phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hiện nay, toàn xã duy trì 37 mô hình, trong đó nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn như mô hình dòng họ tự quản, tổ an ninh, tổ hoà giải, mô hình camera an ninh, mô hình thắp sáng niềm tin hoà nhập cộng đồng... 100% xóm xây dựng quy ước, hương ước đảm bảo an ninh. Tổ chức 20 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với người có uy tín trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã phối hợp với các ban, ngành, trường học, địa bàn dân cư tổ chức 60 lượt tuyên truyền, cảnh báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, tác hại ma tuý...

Thông qua các buổi tuyên truyền, sinh hoạt cộng đồng, lực lượng Công an xã đã vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm. Đơn vị đã vận động thu hồi 1 súng tự chế, 2 kích điện đánh cá trái phép, 2 khẩu súng kíp, 1 linh kiện súng.

Công an xã Quyết Thắng vận động thu hồi súng.

Ông Bùi Văn Tâm, người dân xóm Rẽ Vơng chia sẻ: “Trước đây, tình hình an ninh có lúc còn phức tạp, nhưng từ khi có lực lượng Công an chính quy về xã, chúng tôi thấy yên tâm hơn hẳn. Các anh thường xuyên xuống địa bàn, gần dân, lắng nghe dân nên mọi việc đều được giải quyết kịp thời”.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Quyết Thắng còn tích cực cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân. Việc cấp căn cước công dân, đăng ký cư trú, tích hợp định danh điện tử được triển khai linh hoạt, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, nhất là người cao tuổi, người ở xa trung tâm.

Đại úy Bùi Chí Quang - Phó Trưởng Công an xã Quyết Thắng cho biết: “Chúng tôi xác định muốn giữ vững ANTT thì phải dựa vào Nhân dân. Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý địa bàn, đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh”.

Có thể thấy, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Công an xã Quyết Thắng đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT. Sự tận tụy, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ chính là nền tảng để xây dựng niềm tin trong Nhân dân, góp phần giữ vững bình yên từ cơ sở - nơi bắt đầu của mọi sự ổn định và phát triển.

Đinh Thắng