Khởi tố vụ án bán hàng giả Louis Vuitton, Gucci, Adidas...

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án sau khi phát hiện một cửa hàng bày bán 617 sản phẩm giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng, mua qua mạng xã hội để bán kiếm lời.

Lực lượng công an kiểm tra cửa hàng GIOR. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 9-6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị này vừa kiểm tra, phát hiện một cửa hàng kinh doanh trên địa bàn phường Vĩnh Phúc bày bán hàng trăm quần áo, giày dép, túi xách... giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Trước đó lực lượng công an kiểm tra và phát hiện cửa hàng GIOR ở phường Vĩnh Phúc, do Nguyễn Quốc Hoàng Giang (40 tuổi) làm chủ, có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện tại cửa hàng đang bày bán 617 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, túi xách, ví và kính mang dấu hiệu của các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Gucci, Dolce & Gabbana, Christian Dior, Burberry, Lacoste, Adidas và Hermès.

Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Quốc Hoàng Giang khai nhận số hàng trên không phải hàng chính hãng, mà được mua qua mạng xã hội để đưa về cửa hàng bán kiếm lời.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ toàn bộ số hàng để xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh những hàng hóa bị tạm giữ đều xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 5-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Theo tuoitre.vn