Toàn tỉnh quản lý 1.349 người sử dụng trái phép chất ma túy

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Theo số liệu của cơ quan chức năng, hiện toàn tỉnh có 1.349 người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý. Trong đó, 992 người đang sinh sống ngoài xã hội và 357 người đang được quản lý tại nhà tạm giữ, trại tạm giam.
Công an xã Đoan Hùng tổ chức ra quân diễu hành tuyên truyền lưu động hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy.
Qua thống kê cho thấy, nam giới chiếm tỷ lệ 96,5%, nữ giới chiếm 3,5%. Người sử dụng trái phép chất ma túy chủ yếu tập trung ở nhóm tuổi từ 30 trở lên, chiếm 68,21% tổng số người có hồ sơ quản lý. Phần lớn các trường hợp đều không có việc làm ổn định, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Trước thực trạng trên, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy; tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và các đối tượng có nguy cơ cao. Đồng thời, chú trọng công tác cai nghiện, quản lý sau cai, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, giúp người từng vi phạm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
Việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy góp phần hạn chế phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân.
Anh Thơ
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