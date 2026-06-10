Phòng, chống rửa tiền góp phần bảo đảm an ninh tài chính quốc gia

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các hoạt động tài chính - ngân hàng, công tác phòng, chống rửa tiền đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia. Không chỉ góp phần ngăn chặn các loại tội phạm kinh tế, phòng, chống rửa tiền còn là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh tài chính, duy trì sự ổn định của thị trường tiền tệ và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư.

BIDV đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn các hoạt động tội phạm kinh tế, phòng, chống rửa tiền.

Thời gian qua, tội phạm kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, không gian mạng, tiền kỹ thuật số và các nền tảng giao dịch điện tử để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản, hợp thức hóa các khoản tiền có được từ hành vi phạm tội.

Nhiều đường dây hoạt động có tổ chức, mang tính xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để thực hiện các giao dịch tài chính khó kiểm soát, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra và xử lý.

Thực tế cho thấy, nhiều chuyên án lớn liên quan đến hoạt động rửa tiền đã được lực lượng chức năng phát hiện và triệt phá. Điển hình là vụ án kinh doanh đa cấp trái phép dưới hình thức đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS, qua đó thu hồi trên 30 tỷ đồng, tương đương hơn 50% số tiền bị chiếm đoạt của các bị hại. Hay chuyên án đấu tranh với đường dây giao dịch tiền ảo quy mô lớn, trong đó cơ quan chức năng đã kê biên, phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 1.000 tỷ đồng gồm tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản và nhiều tài sản có giá trị khác.

Trung tá Nguyễn Xuân Tuệ - Đội trưởng Đội An ninh kinh tế tổng hợp, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh cho biết: Hiện nay các đối tượng phạm tội thường hoạt động theo mô hình xuyên quốc gia, sử dụng nhiều phương thức rửa tiền mới như mua bán tiền ảo, vật phẩm ảo trên môi trường mạng; nâng khống doanh thu, lợi nhuận doanh nghiệp; thông qua hoạt động mua bán cổ vật, tranh nghệ thuật hoặc lợi dụng các giao dịch đầu tư, kinh doanh để hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp. Sự phát triển nhanh chóng của các loại hình giao dịch tài chính đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này.

Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro và bảo đảm tuân thủ pháp luật. Từ việc hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, tăng cường xác minh thông tin khách hàng, phân định rõ trách nhiệm kiểm soát, đến đào tạo, tập huấn cán bộ và ứng dụng công nghệ trong giám sát giao dịch đều được triển khai quyết liệt.

Theo ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc, đơn vị đang triển khai công tác phòng, chống rửa tiền theo mô hình ba tuyến bảo vệ gồm tuyến kinh doanh và vận hành; tuyến quản lý rủi ro và tuân thủ; tuyến giám sát, kiểm tra, kiểm toán nội bộ. Đồng thời, BIDV tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ, vận hành các hệ thống cảnh báo tự động nhằm phát hiện sớm giao dịch bất thường, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và kiểm soát rủi ro.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu bất thường khi thực hiện các giao dịch.

Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và hệ thống ngân hàng, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân cũng được đặc biệt chú trọng. Theo bà Trương Thu Hòa - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 4, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền về phòng, chống rửa tiền; đẩy mạnh rà soát, phát hiện các hành vi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thực tế cho thấy, nhiều đối tượng phạm tội đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để mua bán, thuê mượn tài khoản ngân hàng hoặc thu thập thông tin cá nhân nhằm phục vụ các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật; chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong các giao dịch tài chính.

Phòng, chống rửa tiền không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng hay hệ thống ngân hàng mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Đây là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng môi trường tài chính minh bạch, an toàn, bảo vệ an ninh tài chính quốc gia, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Lê Minh