Định danh hội nhóm trên mạng: Người quản trị phải chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động

Việc đề xuất định danh hội, nhóm trên mạng xã hội, theo Bộ Công an nhằm để làm rõ trách nhiệm người quản trị, tăng cường công tác quản lý của Nhà nước.

Theo Bộ Công an, việc định danh hội nhóm trên mạng xã hội để làm rõ trách nhiệm của người quản trị, tăng cường quản lý nhà nước. Ảnh: Thế Lâm

Dự thảo Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao do Bộ Công an soạn thảo được lấy ý kiến đến hết tháng 3 vừa qua.

Trong đó, tại Điều 7 dự thảo Nghị định, Bộ Công an đề xuất quy định về quản lý hội, nhóm trên không gian mạng nhằm phục vụ công tác phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ban soạn thảo đề xuất thực hiện việc định danh, xác thực điện tử thông tin chủ quản hội, nhóm theo quy định của pháp luật.

Chủ quản và người kiểm duyệt nội dung hội, nhóm trên mạng xã hội có trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động của hội, nhóm bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam. Các chủ thể này cũng phải ban hành nội quy, quy định phù hợp với pháp luật, điều khoản sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp, đồng thời bảo đảm phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Người kiểm duyệt phải kiểm soát thành viên và nội dung đăng tải; kịp thời loại bỏ nội dung vi phạm pháp luật; báo cáo nhà cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu tội phạm. Đồng thời, những người này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của hội, nhóm do mình quản lý.

Bộ Công an cho biết, thực tiễn những năm gần đây cho thấy tình hình an ninh mạng tại Việt Nam diễn biến ngày càng phức tạp, với quy mô, tính chất và mức độ nguy hiểm gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp bách phải tiếp tục hoàn thiện và tăng cường các công cụ quản lý nhà nước thông qua việc ban hành một Nghị định mới, thay thế các quy định cũ, bảo đảm tính bao quát, cập nhật và phù hợp với yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới.

Về cơ sở đề xuất quy định xác thực định danh chủ quản các hội, nhóm trên mạng xã hội, tại họp báo quý I/2026 vừa được Bộ Công an tổ chức, Thượng Tá Triệu Mạnh Tùng - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết trước thực tế hiện nay, nhiều hội, nhóm trên không gian mạng được thành lập với số lượng thành viên rất lớn, đăng tải đa dạng nội dung liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội và thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham gia, quan điểm.

Về định danh tài khoản mạng xã hội, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đã có quy định yêu cầu các nền tảng mạng xã hội phải thực hiện định danh tài khoản khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Theo đó, xu hướng hiện nay là thực hiện định danh thông qua số điện thoại di động.

Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, đối với các tài khoản dùng để quản lý, vận hành các hội, nhóm lớn trên các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội, người quản trị phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động quản trị, vận hành của mình. Thực tế cho thấy, nhiều nội dung do thành viên đăng tải chưa được kiểm duyệt, quản lý chặt chẽ, gây ra không ít hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

Do đó, đối với các hành vi biết nhưng không ngăn chặn hoặc không xóa bỏ nội dung vi phạm; cho phép, tạo điều kiện để người dùng đăng tải nội dung vi phạm; không thực hiện nghĩa vụ kiểm duyệt theo quy định; hưởng lợi từ các hành vi vi phạm; không hợp tác với cơ quan chức năng trong việc gỡ bỏ thông tin, nội dung vi phạm... cần phải xử lý nghiêm minh.

Đồng thời, các hội, nhóm và quản trị viên vận hành cũng phải thực hiện trách nhiệm tương tự như các cơ quan báo chí trong đời sống thực.

Việc xác thực định danh chủ quản hội, nhóm và làm rõ trách nhiệm của người quản trị là giải pháp cần thiết nhằm tăng cường quản lý nhà nước trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh mạng, trật tự an toàn xã hội.

Theo laodong.vn