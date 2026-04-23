Sư đoàn 304 tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị và báo cáo viên giỏi năm 2026

Thực hiện kế hoạch của Cục Chính trị Quân khu 2, trong 2 ngày 22 - 23/4, Sư đoàn 304 đã tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị và báo cáo viên giỏi năm 2026. Đây là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp.

Lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn 304 khai mạc hội thi.

Đối với thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, các thí sinh trải qua các phần thi: soạn thảo bài giảng chính trị, thi nhận thức chung, thực hành giảng bài.

Nội dung thi báo cáo viên giỏi, thí sinh thực hiện các phần thi: soạn thảo đề cương thuyết trình, thuyết trình và nhận thức về kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên.

Đại biểu Quân khu 2 và Sư đoàn 304 theo dõi, động viên thí sinh thực hiện các nội dung thi.

Hội thi được tổ chức chặt chẽ từ cấp Trung đoàn đến cấp Sư đoàn, với sự tham gia của 100% cán bộ chính trị ở cơ sở. Nội dung tập trung tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội thi là hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị Sư đoàn 304 “vững về bản lĩnh, giỏi về chuyên môn”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ban Tổ chức trao giải cho thí sinh xuất sắc.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho những thí sinh có thành tích xuất sắc ở mỗi nội dung thi, đồng thời lựa chọn những cá nhân tiêu biểu để tiếp tục bồi dưỡng, tham gia hội thi cấp trên.

Kim Liên