Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Vĩnh Phúc

Ngày 29/1, tại phường Vĩnh Phúc, Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh gồm các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc đã tới dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Vĩnh Phúc.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh thành kính dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ.

Tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hương, dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ cùng cán bộ, Nhân dân hai phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên nguyện hứa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao; đẩy mạnh thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thành kính dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ.

Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hương, hoa, báo công với Bác.

Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao.

Đồng thời, chú trọng xây dựng hình ảnh người Phú Thọ năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Vĩnh Phúc, với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng nén hương thơm tưởng nhớ công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Đứng trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ và 2 phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên xin hứa nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát huy truyền thống đoàn kết của quê hương, tiếp bước truyền thống vẻ vang của các lớp cha anh đi trước, tiếp tục chăm lo, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; giúp đỡ, tạo điều kiện cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng vượt lên trên khó khăn, mất mát, để cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Phú Thọ ngày một giàu đẹp hơn.

