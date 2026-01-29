Đồng chí Bùi Thị Minh thăm, tặng quà gia đình người có công tại xã Thịnh Minh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 29/1, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã Thịnh Minh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng quà, chúc Tết gia đình bệnh binh Nguyễn Văn Thành.

Trong không khí đầm ấm, nghĩa tình những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Thành, bệnh binh 71%, trú tại xóm Tân Lập, xã Thịnh Minh. Ông Nguyễn Văn Thành sinh năm 1943, nhập ngũ năm 1961. Năm 1971, ông bị thương tại chiến trường Quảng Bình, sau đó được chuyển về điều trị tại Viện Quân khu 4. Đến năm 1982, ông được giải quyết chế độ nghỉ mất sức. Ghi nhận những đóng góp, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, ông Nguyễn Văn Thành đã được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Yên, sinh năm 1929, trú tại xóm Đồng Bài, xã Thịnh Minh, là thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng đã anh dũng hy sinh năm 1978 trong cuộc Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Ông Nguyễn Văn Yên là người có quá trình tham gia hoạt động cách mạng lâu dài. Năm 1945, ông tham gia thanh niên xung phong tại khu vực Hòa Bình - Tây Bắc; sau đó tiếp tục tham gia các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, ông trở về sinh sống tại địa phương, luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng quà và chúc Tết gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và gia đình người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới tới các gia đình chính sách, chúc các gia đình đón Tết Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm, an lành.

Hoạt động thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình người có công với cách mạng là dịp để động viên, chia sẻ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các gia đình chính sách, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Mạnh Hùng