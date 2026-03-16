Giá xăng dầu tăng, doanh nghiệp vận tải điều chỉnh giá cước

Thời gian gần đây, biến động giá xăng dầu trên thị trường thế giới, đặc biệt do căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng trong nước. Giá nhiên liệu tăng đột biến khiến chi phí đầu vào của hoạt động vận tải đường bộ gia tăng đáng kể, buộc nhiều doanh nghiệp vận tải phải điều chỉnh giá cước nhằm duy trì hoạt động và hạn chế nguy cơ thua lỗ kéo dài.

Theo ghi nhận, trong thời gian từ ngày 26/2 - 15/3/2026, giá xăng trong nước đã tăng tới 40,96%, trong khi giá dầu diesel tăng gần 58%. Đây là mức tăng khá mạnh trong thời gian ngắn, tác động trực tiếp đến chi phí vận hành phương tiện. Trong cơ cấu giá thành vận tải, chi phí nhiên liệu thường chiếm tỷ trọng lớn, dao động từ 30 - 40%, do đó mỗi biến động của giá xăng dầu đều ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị vận tải.

Trước áp lực chi phí đầu vào tăng cao, một số doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chủ động thực hiện kê khai điều chỉnh giá dịch vụ để phù hợp với diễn biến thị trường. Theo Sở Xây dựng, đến nay đơn vị đã tiếp nhận 7 hồ sơ kê khai tăng giá cước vận tải, với mức điều chỉnh tăng từ 14 - 27%. Các đơn vị kinh doanh vận tải khi điều chỉnh giá đều thực hiện đầy đủ quy định về kê khai và niêm yết giá cước công khai tại bến xe, giúp hành khách dễ dàng theo dõi và lựa chọn dịch vụ.

Kiểm tra niêm yết giá trên xe trước khi xuất bến tại Bến xe khách Việt Trì.

Trong các doanh nghiệp đã thực hiện điều chỉnh giá cước có Công ty TNHH Hùng Phú - đơn vị đang kinh doanh 7 tuyến xe khách cố định từ Bến xe Việt Trì đi các địa phương trong và ngoài tỉnh. Trước diễn biến giá nhiên liệu tăng cao, doanh nghiệp đã lập bảng kê khai và báo cáo Sở Xây dựng về việc điều chỉnh giá cước vận tải hành khách.

Ông Đào Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Hùng Phú chia sẻ: “Giá xăng dầu tăng đột biến khiến chi phí nhiên liệu cho hoạt động vận chuyển hành khách tăng mạnh. Nếu không điều chỉnh giá cước, mỗi ngày doanh nghiệp có thể phải bù lỗ khoảng 7 triệu đồng tiền nhiên liệu, tương đương khoảng 210 triệu đồng/tháng. Chi phí đầu vào tăng cao nhưng doanh thu không thay đổi, doanh nghiệp dễ rơi vào tình trạng thua lỗ kéo dài. Vì vậy, công ty buộc phải thực hiện kê khai điều chỉnh giá cước vận tải trên các tuyến cố định để phù hợp với tình hình thực tế và giảm bớt khó khăn trong hoạt động kinh doanh."

Công ty TNHH Hùng Phú đã kê khai tăng giá vé từ 20 - 25% so với trước. Trong đó, tuyến Việt Trì - Điện Biên và chiều ngược lại có mức điều chỉnh cao nhất, tăng thêm 100 nghìn đồng/lượt/hành khách, nâng giá vé lên 500 nghìn đồng/lượt. Đây là tuyến đường dài, địa hình phức tạp, mức tiêu hao nhiên liệu lớn nên chịu tác động rõ rệt từ biến động giá dầu".

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, hiện nay hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định, vận tải hợp đồng và vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì ổn định, lượng vận chuyển chưa ghi nhận biến động lớn so với trước thời điểm giá nhiên liệu tăng mạnh.

Đồng chí Vũ Xuân Đông - Trưởng Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông (Sở Xây dựng) cho biết: Trước diễn biến của giá xăng dầu, Sở đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm việc kê khai và niêm yết giá cước theo đúng quy định của pháp luật về giá. Các đơn vị cần chủ động rà soát cơ cấu chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, để kịp thời điều chỉnh giá cước khi cần thiết nhưng không được lợi dụng biến động giá để tăng giá trái quy định.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường, các ban quản lý và bến xe khách trên địa bàn được yêu cầu tăng cường kiểm tra việc niêm yết và bán vé đúng giá niêm yết; phối hợp với Sở Xây dựng giám sát hoạt động của các đơn vị vận tải, kịp thời phản ánh những trường hợp không chấp hành quy định.

Ngoài các biện pháp quản lý giá, Sở Xây dựng cũng khuyến khích doanh nghiệp vận tải tối ưu hóa phương án tổ chức vận tải, bố trí phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế để hạn chế tình trạng xe chạy rỗng - yếu tố làm gia tăng chi phí nhiên liệu. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành vận tải cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần tăng cường bảo dưỡng phương tiện, đào tạo lái xe áp dụng kỹ thuật lái xe tiết kiệm nhiên liệu, góp phần giảm chi phí vận hành.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu và tác động đến hoạt động vận tải, đồng thời tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về kê khai và niêm yết giá cước tại các doanh nghiệp và bến xe. Việc nắm bắt kịp thời khó khăn của doanh nghiệp cũng sẽ được đẩy mạnh, qua đó góp phần duy trì hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh ổn định, thông suốt và an toàn.

Lệ Oanh