Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 29/1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Thừa ủy quyền của Trung ương Hội CCB Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” năm 2025 cho Hội CCB tỉnh.

Năm 2025, các cấp Hội CCB tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội. Đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua do Trung ương, địa phương phát động nhằm thực hiện hiệu quả các ch­ương trình phát triển KT-XH của tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh hiện có gần 19.500 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh... do cán bộ, hội viên CCB làm chủ, thu hút trên 84.000 lao động có thu nhập từ 5-7 triệu đồng/tháng. Các cấp hội đã huy động nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng CSXH và Quỹ quốc gia về việc làm với tổng dư nợ trên 3.800 tỷ đồng. Duy trì nguồn vốn vay giúp nhau phát triển kinh tế đạt 170 tỷ đồng. Chủ động xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2025.

Thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, các cấp Hội đã xây dựng Quỹ “Nghĩa tình CCB” tổ chức thăm hỏi, tặng trên 22.000 suất quà cho hội viên với tổng trị giá 7,2 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2025, các cấp Hội đã thực hiện hiệu quả phong trào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho hội viên với 583 căn nhà, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Các đại biểu thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 với một số chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; hàng năm trên 90% tổ chức Hội, cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc.

Mỗi năm giảm từ 1-1,5% tỷ lệ hộ CCB nghèo theo chuẩn đa chiều; phấn đấu 70-75% trở lên hội viên CCB trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng, hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm.

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh vinh dự được Trung ương Hội CCB Việt Nam trao tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2025; nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội.

Đức Anh