{title}
{publish}
{head}
Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa được công bố, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Trong đó, theo thống kê từ 196 nhân sự đã cập nhật thông tin về quê quán, Phú Thọ vinh dự có 11 đồng chí là con em quê hương trúng cử (2 nữ, 9 nam).
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội.
Cùng với 2 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng không phải quê quán ở Phú Thọ, hiện là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, gồm: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương (Hà Nội), Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông (Thanh Hóa) thì trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, tỉnh Phú Thọ có 13 Ủy viên.
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng quê Phú Thọ công tác tại các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, quân đội và các địa phương. Trong đó có 01 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị.
11 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV quê Phú Thọ
Đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
Đồng chí Trần Việt Khoa - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng
Đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đồng chí Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm -Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao
Đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa
Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa
Đinh Vũ
baophutho.vn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ và trách nhiệm cao của...
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với công cuộc xây dựng, đổi mới và bảo vệ đất nước Lào.
baophutho.vn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bế mạc nhưng các phóng viên vẫn mang trong mình một cảm xúc chung: Tự hào, phấn khởi, tâm...
baophutho.vn Sáng 26/1, HĐND xã Lương Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 nhằm xem xét, quyết định các nội dung về công tác...
Chủ tịch Hội trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA) nhận định Đại hội XIV đã rất thành công, đặc biệt ở việc khẳng định ổn định chính trị và sự nhất quán trong...
Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Đại hội XIV của Đảng, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ 19-23/1, bầu ra 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết....