11 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV quê Phú Thọ

Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa được công bố, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Trong đó, theo thống kê từ 196 nhân sự đã cập nhật thông tin về quê quán, Phú Thọ vinh dự có 11 đồng chí là con em quê hương trúng cử (2 nữ, 9 nam).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội.

Cùng với 2 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng không phải quê quán ở Phú Thọ, hiện là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, gồm: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương (Hà Nội), Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông (Thanh Hóa) thì trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, tỉnh Phú Thọ có 13 Ủy viên.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng quê Phú Thọ công tác tại các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, quân đội và các địa phương. Trong đó có 01 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị.

11 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV quê Phú Thọ

Đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Đồng chí Trần Việt Khoa - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng

Đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đồng chí Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm -Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao

Đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa

Đinh Vũ