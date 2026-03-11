Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát công tác triển khai bầu cử tại các xã Thượng Cốc, Đại Đồng, Mường Bi và Toàn Thắng

Ngày 11/3, Đoàn ĐBQH tỉnh do các đồng chí: Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội; Đặng Thị Bích Ngọc - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã đi khảo sát, nắm tình hình triển khai công tác bầu cử tại các xã Thượng Cốc, Đại Đồng, Mường Bi và Toàn Thắng.

Đoàn ĐBQH tỉnh trao đổi nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 19 xã Thượng Cốc.

Qua kiểm tra thực tế tại một số khu vực bỏ phiếu, Đoàn công tác ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Bầu cử các xã trong triển khai nhiệm vụ. Các địa phương đã quán triệt, thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; bảo đảm tiến độ theo các mốc thời gian quy định.

Việc phân chia khu vực bỏ phiếu bảo đảm hợp lý, thuận tiện cho cử tri. Công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện công khai; hồ sơ người ứng cử được kiểm tra chặt chẽ, đúng quy trình.

Các điểm bỏ phiếu được lựa chọn trên cơ sở thuận lợi về giao thông, bảo đảm an toàn, bố trí khoa học. Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu; khu vực bỏ phiếu được sắp xếp bảo đảm thuận tiện cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, nội dung bám sát định hướng, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tạo sự đồng thuận và khí thế tích cực hướng về ngày bầu cử.

Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu xóm Mường Lầm xã Mường Bi.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo các xã báo cáo, kiến nghị quan tâm tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời một số nội dung như: Một số khu vực bỏ phiếu, cơ sở vật chất vẫn còn thiếu đồng bộ; trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử chưa thật sự đầy đủ để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, tiết kiệm và hiệu quả.

Qua kiểm tra thực tế, tại các điểm bỏ phiếu tại các xã công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng cho công tác bầu cử.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đại diện Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong việc bám sát chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh; triển khai các bước chuẩn bị đúng tiến độ, cơ bản bảo đảm các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử. Tại các địa phương khảo sát, các thành viên đoàn nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương.

Các thành viên Tổ bầu cử xóm Mận Bùi, xã Thượng Cốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đến các cử tri trong khu vực bầu cử.

Đoàn công tác cũng lưu ý, từ nay đến ngày bầu cử thời gian không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn và yêu cầu cao, vì vậy các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Các xã cần tiếp tục rà soát kỹ từng khâu chuẩn bị; hoàn thiện đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị; kịp thời cập nhật, điều chỉnh danh sách cử tri bảo đảm chính xác, không bỏ sót, không trùng lặp.

Đồng thời, chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn.

Mạnh Hùng