Đập tan âm mưu chống phá bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động xuyên tạc, chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình đó, việc kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững niềm tin của Nhân dân và bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Thực tế lịch sử cho thấy, trước mỗi kỳ bầu cử, các tổ chức phản động như Việt Tân vẫn lặp lại những kịch bản quen thuộc với các luận điệu xuyên tạc như: “Bầu cử ở Việt Nam chỉ mang tính hình thức”, “Đảng cử, dân bầu” hay “bầu cử không có cạnh tranh”. Chúng triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội để phát tán thông tin sai lệch, bóp méo sự thật về công tác nhân sự; đồng thời bới móc, thêu dệt về đời tư, quá trình công tác của các ứng cử viên nhằm gây nhiễu loạn thông tin.

Mục đích của các hoạt động này là gieo rắc sự hoài nghi trong Nhân dân, tạo tâm lý thờ ơ với quyền và nghĩa vụ chính trị của mình, từ đó kích động tư tưởng tẩy chay bầu cử, cổ súy cho những yêu sách như “đa nguyên, đa đảng”. Đây là những âm mưu hết sức nguy hiểm, nhằm trực tiếp làm suy giảm niềm tin của Nhân dân, phủ nhận tính chính danh của chính quyền và gây bất ổn chính trị - xã hội.

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cho ngày bầu cử được đẩy mạnh, tạo không khí phấn khởi và niềm tin của cử tri vào ngày hội lớn của đất nước.

Tại tỉnh Phú Thọ, công tác chuẩn bị cho bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031 đang được triển khai khẩn trương và nghiêm túc. Tuy nhiên, địa bàn tỉnh cũng không nằm ngoài tầm ngắm của các thế lực thù địch với thủ đoạn đánh vào tâm lý bức xúc cục bộ của một bộ phận người dân để hướng tới mục đích chính trị là phá hoại cuộc bầu cử với nhiều chiêu trò tinh vi.

Nhằm đấu tranh hiệu quả với các thế lực này, tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, chủ đạo là các cấp ủy Đảng, chính quyền cần làm cho người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Việc tuyên truyền không chỉ dừng lại ở loa phát thanh hay băng rôn, mà phải len lỏi vào từng nhóm Zalo thôn bản, trang Facebook của các đoàn thể để cung cấp thông tin chính thống kịp thời, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã chủ động rà soát, phát hiện sớm các tài khoản, trang mạng chuyên đăng tải thông tin xấu độc để phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý, ngăn chặn; chủ động tổ chức các lực lượng “tác chiến mạng” đủ mạnh để phản bác sắc bén các luận điệu xuyên tạc ngay khi vừa xuất hiện.

Một công việc cực kỳ quan trọng đó là đã thực hiện công khai, minh bạch công tác nhân sự và coi đây là “vũ khí” lợi hại nhất để đập tan mọi sự xuyên tạc. Khi quy trình hiệp thương, lựa chọn ứng cử viên được thực hiện đúng luật, dân chủ và có sự giám sát chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc cùng Nhân dân, các thế lực thù địch sẽ không còn “đất diễn” để thêu dệt, nói xấu hòng làm lung lay, chuyến hóa ý chí, quyết tâm của cử tri.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng giải quyết dứt điểm các điểm nóng tại cơ sở khi chủ động đối thoại, giải quyết thỏa đáng các kiến nghị, khiếu nại của người dân về dân sinh, đất đai... với nhận thức khi lòng dân đã yên, niềm tin vào Đảng và chính quyền được củng cố, người dân sẽ tự giác trở thành những “lá chắn” vững chắc trước những thông tin phản động.

Không khí ngày hội lớn của đất nước đang hiện diện trên khắp các địa phương.

Cuộc bầu cử đại biểu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Mỗi cử tri Phú Thọ cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe và không lan truyền những thông tin không chính thống trên mạng xã hội. Việc cầm lá phiếu trên tay và lựa chọn đúng người đại diện cho mình chính là câu trả lời đanh thép nhất gửi tới các thế lực thù địch. Đó là hành động khẳng định niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà dân tộc đã chọn.

Có thể khẳng định, với truyền thống đoàn kết của vùng Đất Tổ và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử đại biểu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung sẽ thành công rực rỡ, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Sự thành công của cuộc bầu cử chính là tiền đề quan trọng để chúng ta tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Quốc Hội