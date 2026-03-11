Chí Đám tập trung cao điểm cho công tác bầu cử

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xã Chí Đám đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt ngay từ những ngày đầu. Càng gần đến ngày bầu cử, cả hệ thống chính trị tập trung cao điểm hoàn thành các nhiệm vụ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, gắn kết bền chặt ý Đảng - lòng dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm tổ chức thành công ngày hội lớn của Nhân dân.

Lãnh đạo UBND xã kiểm tra việc niêm yết danh sách các ửng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại khu Xuân Áng.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy, UBND xã đã chủ động tổ chức các hội nghị quán triệt văn bản liên quan đến công tác bầu cử đến cán bộ, công chức, viên chức, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận cơ sở, trưởng khu dân cư trên địa bàn xã. Qua đó đã làm chuyển biến nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên.

Các ngành chuyên môn tích cực tham mưu, đề xuất giúp Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả. Xã Chí Đám đã triển khai tổng số gần 50 văn bản chỉ đạo, thực hiện công tác bầu cử. Việc ban hành các văn bản đảm bảo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo tính kịp thời trong công tác lãnh, chỉ đạo hướng dẫn triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã.

Toàn xã có 26 tổ bầu cử trong đó có 20 khu vực dân sự, 6 tổ thuộc đơn vị lực lượng vũ trang. Tổng số 341 thành viên tổ bầu cử. Trong đó có 54 thành viên là sỹ quan, chiến sỹ Sư đoàn 316 thuộc 6 tổ bầu cử lực lượng vũ trang. Sau 3 hội nghị hiệp thương (lần 1, lần 2, lần 3); thông qua danh sách chính thức 35 người ứng cử đại biểu HĐND xã với tổng số đại biểu được bầu là 21 đại biểu. Về cơ cấu: Đại biểu nữ 10 người, tỷ lệ 28,57%; đại biểu trẻ tuổi 11 người, tỷ lệ 31,42%; đại biểu ngoài đảng 5 người, tỷ lệ 14,28%; đại biểu công giáo 5 người, tỷ lệ 14,28%; đại biểu dân tộc thiểu số 1 người, tỷ lệ 2,85%; đại biểu tái cử 13 ngưởi, tỷ lệ 37,14%.

UBND xã giao Ban Công an xã chủ trì phối hợp cùng phòng Văn hóa - Xã hội và trưởng khu dân cư rà soát, cập nhật danh sách cử tri trên phần mềm cử tri. Tổng số cử tri tại địa phương theo danh sách cử tri thời điểm 2/3/2026 là 20.722. Đồng thời UBND xã chỉ đạo Ban Công an xã, trưởng khu dân cư, các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội thường xuyên rà soát, nắm bắt kịp thời biến động cử tri để cập nhật danh sách cử tri đảm bảo đúng, đủ theo quy định.

Danh sách cử tri đã được niêm yết tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các khu dân cư, khu vực bỏ phiếu thuộc lực lượng vũ trang đảm bảo thời gian quy định. Việc niêm yết danh sách cử tri được UBND xã thông báo rộng rãi trên hệ thống thông tin truyền thông của xã để cử tri biết nếu phát hiện có sai sót thì công dân có quyền phản ánh, khiếu nại kịp thời.

Đồng chí Phùng Quang Tú - Bí thư Chi bộ khu Xuân Áng cho biết: Khu có tổng số 788 cử tri, các cử tri đã được phát và kiểm tra thông tin trên thẻ cử tri, đảm bảo không sai sót. Sau khi danh sách niêm yết các ửng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, khu đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân, người dân chủ động nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết tại nhà văn hóa khu.

Lãnh đạo UBND xã kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử.

Phòng Văn hóa xã, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công đã chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, đăng tải các nội dung liên quan đến công tác bầu cử thông qua trang thông tin điện tử xã và lồng ghép trong các hội nghị của khu dân cư, ngoài ra còn kết hợp các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan như băng zôn, pa nô... ở những nơi công cộng, tập trung đông dân cư. Qua đó, đã làm chuyển biến về nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân địa phương.

Công tác chuẩn bị và triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình và tiến độ. Các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập kịp thời; hội nghị hiệp thương và các bước công việc được triển khai đúng quy định. Cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo, điều hành; MTTQ và các đoàn thể tham gia tích cực. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử cơ bản đã sẵn sàng, để cuộc bầu cử được tổ chức thành công.

Thu Hà