Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 6

Chiều 10/3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri các xã: Phú Khê, Tiên Lương, Vân Bán, Cẩm Khê, Đồng Lương, Hùng Việt. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đơn vị bầu cử số 6 gồm các ông, bà: Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Phương Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Lập; Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Khê; Trần Thanh Hải - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Đinh Văn Huynh - Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh; Đường Thị Loan - Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Bùi Thị Thanh Xuân - Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Khê; Hoàng Thị Bích Lệ - Giáo viên Trường Mầm non Đồng Thịnh, xã Yên Lập.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 6.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Phan Trọng Tấn trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Bà Nguyễn Thị Phương Hạnh trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên khẳng định quyết tâm thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu dân cử theo quy định của pháp luật. Các ứng cử viên cam kết thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung các chương trình hành động đều tập trung vào việc phát huy vai trò đại diện cho ý chí của cử tri, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Ông Trần Thanh Hải trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Ông Đinh Văn Huynh trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Bà Bùi Thị Thanh Xuân trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Bà Đường Thị Loan trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Bà Hoàng Thị Bích Lệ trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Qua nghe chương trình hành động, cử tri các xã thuộc Đơn vị bầu cử số 6 bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao năng lực, trình độ của các ứng cử viên. Cử tri kỳ vọng, sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ thực hiện đúng cam kết, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, thực sự là cầu nối, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cử tri tại địa phương.

Mạnh Cường – Trung Kiên