Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra tiến độ dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai

Chiều 10/3, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc và kiểm tra thực địa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và tiến độ triển khai thực hiện Dự án đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai (phía Bắc, phía Nam), đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường ĐT.304 kéo dài.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa Dự án đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai.

Dự án đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai (phía Bắc, phía Nam), đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường ĐT.304 kéo dài có tổng mức đầu tư 570 tỷ đồng, chiều dài tuyến khoảng 8km, thời gian thực hiện đến hết năm 2026.

Trong tổng diện tích 29,8ha cần thu hồi để thực hiện dự án, đã GPMB và ban giao cho chủ đầu tư 9,3ha; khoảng 20,5ha còn lại đang được Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc triển khai bồi thường, GPMB.

Trong đó, 12,3ha đã chi trả tiền đền bù và tạm bàn giao mặt bằng, tuy nhiên diện tích chưa liền mạch do mới chi trả tiền đất, chưa hoàn tất bồi thường tài sản trên đất; 8,2ha còn lại đang tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB.

Về tiến độ thi công, tuyến phía Bắc đã hoàn thành di chuyển 4,4km đường dây thông tin, tín hiệu đường sắt và thảm bê tông nhựa 1,3/4,4km; tuyến phía Nam hoàn thành di chuyển 17 cột điện đường dây trung thế và thảm bê tông nhựa 0,8/1,6km. Khối lượng thi công chủ yếu thực hiện trong năm 2024; năm 2025 việc thi công gần như đình trệ do thiếu mặt bằng.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, năm 2025 đã có thêm khoảng 10ha mặt bằng, song do diện tích không liền mạch, không có lối tiếp cận nên việc thi công gặp nhiều khó khăn. Hiện, chỉ có đoạn dài khoảng 300m (0,6ha) tại đầu đường ĐT.309 (thuộc tuyến phía Bắc) có thể triển khai thi công.

Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đã yêu cầu nhà thầu tổ chức thi công. Giá trị giải ngân của dự án đến nay đạt hơn 272 tỷ đồng. Tổng giá trị khối lượng hoàn thành đạt 189,1 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 được bố trí trên 230 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo, dự án vẫn còn nhiều vướng mắc, chủ yếu liên quan đến xác định nguồn gốc đất, bồi thường tài sản trên đất, di dời công trình, mồ mả và thiếu nguồn đất đắp phục vụ thi công.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện; khẩn trương rà soát, kiểm đếm chính xác để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Các địa phương có dự án đi qua cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị liên quan; Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc và chủ đầu tư cần xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể, cam kết thời hạn hoàn thành dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc chủ động rà soát, đánh giá toàn diện các khó khăn, dự báo các tình huống có thể phát sinh để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trước ngày 30/4/2026.

Thu Thủy - Nguyễn Toàn