Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn kiểm tra công tác bầu cử tại xã Phù Ninh

Ngày 9/3, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phù Ninh (Đơn vị bầu cử số 2).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng các đại biểu kiểm tra khu vực bầu cử tại khu Đá Thờ, xã Phù Ninh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra việc niêm yết danh sách đại biểu, cử tri, công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử tại điểm bỏ phiếu nhà văn hóa khu Đá Thờ (xã Phù Ninh). Đồng chí đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Bầu cử xã Phù Ninh trong triển khai nhiệm vụ.

Các khâu chuẩn bị được thực hiện chu đáo, đúng tiến độ, bảo đảm quy định; công tác tuyên truyền, rà soát, niêm yết danh sách đại biểu ứng cử, cử tri và việc chuẩn bị cơ sở vật chất được quan tâm thực hiện.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng các đại biểu kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại khu Đá Thờ, xã Phù Ninh.

Ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc của địa phương và khu dân cư trong công tác chuẩn bị bầu cử, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh: Khu Đá Thờ có số lượng cử tri đi bầu cử lớn với trên 3.000 cử tri, do đó địa phương phải tính toán phương án hợp lý, từ sắp xếp chỗ ngồi, phát thẻ cử tri theo danh sách đến tổ chức cho cử tri bỏ phiếu đảm bảo khoa học. Tất cả phải có phương án dự phòng, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Thời gian từ nay đến ngày 15/3/2026 không còn nhiều, vì vậy, xã Phù Ninh cũng như các xã tại Đơn vị bầu cử số 2 phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nắm chắc tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Lê Hoàng