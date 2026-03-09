Tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại Đơn vị bầu cử số 14

Ngày 9/3, tại xã Bình Xuyên, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Văn Huyến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Yên; Nguyễn Hương Giang - Phó Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Lê Long - Viên chức Ban Quản lý dự án phường Vĩnh Yên; Nguyễn Thị Trang - Công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nội vụ ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 14 gồm các xã, phường: Bình Xuyên, Xuân Lãng, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các ứng cử viên thuộc Đơn vị bầu cử số 14 tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông qua tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên. 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX đã trình bày chương trình hành động thực hiện quyền vận động bầu cử. Chương trình hành động của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã thể hiện khát vọng phát triển giàu mạnh, bền vững của quê hương Phú Thọ với 3 trọng tâm.

Đây cũng chính là những định hướng lớn mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh đã, đang và sẽ quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh, bộ máy hành chính các cấp “tinh - gọn - mạnh - kỷ cương - liêm chính - hiệu lực - hiệu quả - gần dân - lắng nghe Nhân dân - phục vụ Nhân dân”.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; tăng trưởng kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường; công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà không đánh mất giá trị văn hóa. Đô thị hóa nhưng không để ai bị bỏ lại phía sau. Tập trung thực hiện 3 đột phá phát triển với tinh thần hành động quyết liệt, làm đến nơi đến chốn, trách nhiệm cao nhất, có kết quả cụ thể.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các ứng cử viên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng tại hội nghị, từng ứng cử viên thông qua chương trình hành động, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XX. Các ứng cử viên khẳng định ở từng vị trí công việc của mình sẽ nỗ lực để góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững, vì sự giàu mạnh và hạnh phúc của Nhân dân Đất Tổ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quan tâm đến việc đầu tư các dự án giao thông mở rộng, hệ thống giao thông để phục vụ phát triển công nghiệp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giải quyết nhanh các thủ tục đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã trao đổi với cử tri, làm rõ thêm những định hướng lớn, cơ chế, chính sách mới để thực hiện thống nhất, phát huy tối đa giữa các khu vực; những dự án trọng tâm đang và chuẩn bị đầu tư tại khu vực Vĩnh Phúc để đảm bảo kết nối với mục tiêu khu vực Vĩnh Phúc là động lực phát triển công nghiệp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, xã Bình Xuyên tham mưu giải quyết từng ý kiến của cử tri. Đây là những kiến nghị xác đáng, cần phân kỳ nguồn lực để thực hiện. Đồng chí mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp ý kiến xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống cách mạng Hương Sơn, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Vĩnh Yên trước đây.

Hải Thành - Mạnh Khiêm