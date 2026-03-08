Giao lưu văn nghệ, dân vũ chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Tối 7/3, xã Bản Nguyên tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, dân vũ chào mừng 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Chương trình thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn tham gia.

Lãnh đạo xã Bản Nguyên tặng hoa chúc mừng các đội tham gia giao lưu văn nghệ.

Tại chương trình, các đại biểu và hội viên cùng ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của phụ nữ Việt Nam, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Điểm nhấn của chương trình là hơn 20 tiết mục văn nghệ, dân vũ đặc sắc do các chi hội phụ nữ và câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn biểu diễn, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình giao lưu.

Hoạt động là dịp để hội viên giao lưu, thể hiện tài năng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trần Tuấn