Kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty Honda Việt Nam: Khẳng định vị thế doanh nghiệp FDI tiêu biểu

Tối 6/3, tại Hà Nội, Công ty Honda Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1996 - 2026). Tham dự buổi lễ có ngài Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Trương Thanh Hoài - Thứ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên công ty.

Ngài Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Đầu tư tại tỉnh từ năm 1996, sau 30 năm xây dựng và phát triển, Honda Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô và xe máy tại Việt Nam.

Hiện nay, Honda Việt Nam có tổng vốn đầu tư khoảng 627 triệu USD; sở hữu hệ thống sản xuất gồm 3 nhà máy xe máy, 1 nhà máy ô tô và 2 trung tâm đào tạo lái xe an toàn. Công ty tích cực ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa theo tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu của Honda; không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước mà còn từng bước mở rộng xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Đồng chí Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng Công ty Honda Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu của Honda Việt Nam trong 30 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Đây cũng là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam và Nhật Bản vừa kỷ niệm 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản được xây dựng trên nền tảng giao lưu Nhân dân hơn 1.300 năm và hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao (từ năm 1973). Đến nay, Nhật Bản đã trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về hợp tác ODA và lao động, thứ ba về đầu tư và thứ tư về thương mại, du lịch. Hợp tác địa phương và hợp tác doanh nghiệp đã trở thành nét đặc sắc trong quan hệ hai nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Bằng khen tặng Công ty Honda Việt Nam vì có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển KT-XH địa phương.

Trong 30 năm qua, các tập đoàn, nhà đầu tư Nhật Bản đã trở thành đối tác chiến lược, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa và giao lưu Nhân dân. Tính đến tháng 2/2026, riêng tại tỉnh Phú Thọ đã có 77 dự án của Nhật Bản với tổng vốn đầu tư trên 1,4 tỷ USD.

Ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp của Honda Việt Nam đối với sự phát triển của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Honda Việt Nam là một trong những doanh nghiệp đóng góp ngân sách hàng đầu của địa phương; lũy kế đến hết năm 2025 đạt gần 187 nghìn tỷ đồng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Công ty tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động, thúc đẩy thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp phụ trợ và lan tỏa phương thức quản trị hiện đại, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Đặc biệt, công ty luôn đồng hành cùng tỉnh trong các hoạt động an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ giáo dục và góp phần xây dựng văn hóa an toàn giao thông.

Bà Sayaka Arai - Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, tỉnh Phú Thọ xác định ba đột phá gồm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục với cơ chế “luồng xanh” hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt cho khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp FDI; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, viễn thông và hạ tầng số.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Honda Việt Nam tiếp tục tiên phong nghiên cứu, phát triển và sản xuất các dòng xe điện, xe hybrid công nghệ xanh tại thị trường Việt Nam, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0”. Đồng thời, tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất ô tô, hỗ trợ các doanh nghiệp phụ trợ của tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Honda; tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo trong tỉnh nhằm phát triển nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế; trở thành cầu nối thu hút các doanh nghiệp vệ tinh và nhà đầu tư Nhật Bản đến nghiên cứu, đầu tư tại tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp bán dẫn. Bên cạnh đó, tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động xã hội, nhất là giáo dục, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông.

Các đại biểu tham dự chương trình ký tên cam kết chung ước mơ cùng bứt phá.

Nhân dịp này, Công ty Honda Việt Nam cho ra mắt sản phẩm xe máy phiên bản giới hạn năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tin tưởng rằng, với nền tảng 30 năm phát triển và tầm nhìn chiến lược dài hạn, cùng sự hỗ trợ của Chính phủ hai nước và chính quyền địa phương, Công ty Honda Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới, khẳng định vị thế tiên phong trong ngành công nghiệp ô tô, xe máy tại Việt Nam, mở ra chặng đường hợp tác mới đầy triển vọng giữa Phú Thọ và các đối tác Nhật Bản.

Toàn cảnh chương trình kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty Honda Việt Nam.

Lê Minh