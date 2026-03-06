Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông: Chủ động, sáng tạo, làm ngay, làm quyết liệt, làm đến cùng các nhiệm vụ

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Phiên họp hành chính UBND tỉnh tháng 2 diễn ra chiều 6/3. Phiên họp có sự tham gia của các đồng chí: Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì phiên họp.

Hội nghị nhất trí cao và thống nhất đánh giá tích cực về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì 102 hội nghị, cùng các đoàn kiểm tra trực tiếp tại các sở, ngành và địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đôn đốc các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp... Trọng tâm chỉ đạo xuyên suốt là tổ chức chu đáo, an toàn cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ và bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu.

Ngay sau Tết, UBND tỉnh đã quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt trên 10% năm 2026. Công tác an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại được đảm bảo; tiến độ các dự án trọng điểm được đôn đốc thường xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận phiên họp.

Bên cạnh kết quả, chỉ số xuất khẩu một số mặt hàng sụt giảm, đặc biệt là ngành chè do thị trường khu vực Trung Đông bị gián đoạn; tình trạng khan hiếm trong cung ứng xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế và góp ý kiến vào các nội dung: Đề án thúc đẩy phát triển kinh tế xanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030; Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án của UBND tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Đề án chiến lược truyền thông chính sách và quảng bá hình ảnh tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 2035; Kế hoạch triển khai công tác thông tin đối ngoại tỉnh Phú Thọ năm 2026...

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao những cố gắng của các ngành, địa phương, đặc biệt là 8 kết quả nổi bật đạt được trong những tháng đầu năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh: Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 16,31% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư FDI đạt 510,8 triệu USD, cao hơn gần 3,8 lần so với cùng kỳ; thu hút DDI tăng khoảng 40% so cùng kỳ... Qua đó tạo đà để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyển mạnh từ nói sang làm, từ nhận thức đúng thành tổ chức triển khai có hiệu quả, từ quyết tâm cao thành kết quả rõ. Chuyển mạnh từ quản lý dựa trên mệnh lệnh hành chính sang quản trị dựa trên kết quả, từ đánh giá bằng báo cáo hình thức sang đánh giá bằng sản phẩm cụ thể, tác động xã hội thực chất và bám sát thực tiễn. Chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng, làm hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo: Các sở, cơ quan, địa phương bám sát kế hoạch của Ủy ban Bầu cử tỉnh, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm thực hiện tốt tất cả các khâu, nhất là trong giai đoạn cao điểm từ nay đến 15/3/2026. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các chương trình, dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, của quốc gia, đặc biệt là các tuyến giao thông liên vùng, kết nối với các tuyến cao tốc, trung tâm đô thị, công nghiệp. Đẩy mạnh cải cách TTHC, trong đó tập trung cắt giảm 30% thời gian thực hiện TTHC, 30% chi phí tuân thủ TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phải triển khai cơ chế đặc biệt “luồng xanh” hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, các dự án lớn từ 15/3/2026. Nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư; hỗ trợ thực chất cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tăng cường quản lý chặt chẽ và tiếp tục mở rộng nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ các nguồn thu, nhất là nguồn thu từ sử dụng đất. Tiết kiệm chi, ưu tiên thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến chi cho con người, chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ, chương trình, dự án cấp bách, trọng điểm của tỉnh.

Phát triển đồng bộ lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảm nghèo; phấn đấu đến cuối năm 2026 hoàn thành gần 7.000 căn nhà ở xã hội. Quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, tài sản công, tài sản dôi dư. Thường xuyên rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật sau ban hành. Tiếp tục rà soát, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ cho cấp xã và tổ chức tập huấn, hỗ trợ chuyên môn. Tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đồng thời nhấn mạnh: Nhiệm vụ năm 2026 đặt ra áp lực và thách thức lớn. Tuy nhiên, bằng việc phát huy những thành tựu đã đạt được cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tỉnh quyết tâm vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đây chính là nền tảng và động lực quan trọng để Phú Thọ bứt phá trong thời gian tói

Mạnh Cường – Ngọc Nguyên