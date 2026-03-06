Toyota đồng hành cùng chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng 6/3, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung kính sửa lẵng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong”.

Đoàn công tác thành kính tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" là một trong những hoạt động thường niên do Toyota phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm góp phần giảm thiểu thiên tai và thích ứng với các thách thức môi trường hiện nay.

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, Toyota Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường với vai trò hỗ trợ một phần kinh phí trồng 125 cây chò chỉ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Hoạt động không chỉ góp phần bổ sung mảng xanh cho khu di tích mà còn lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên, thúc đẩy phong trào trồng cây trong cộng đồng.

Lãnh đạo Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Lãnh đạo Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại chương trình.

Bên cạnh hoạt động trồng cây đầu xuân, Toyota còn triển khai nhiều chương trình thiết thực nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững như tham gia chương trình “1 tỷ cây xanh - Vì Việt Nam xanh”, trồng cây tại các trường học thông qua chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường”, xây dựng sân chơi cho trẻ em từ lốp xe tái chế với chương trình “Hành trình thứ 2 của lốp”.

Bên cạnh đó, Toyota đang phát triển định hướng tiếp cận đa chiều nhằm giảm phát thải carbon với các giải pháp phù hợp theo từng khu vực. Trong đó, công nghệ Hybrid Electric tự sạc điện kết hợp sử dụng nhiên liệu sinh học được đánh giá là giải pháp thực tiễn giúp giảm lượng phát thải CO2 hiệu quả tại Việt Nam.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng tiếp nhận cây trồng của các đơn vị.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tiếp tục mở rộng mô hình “chu trình xanh” khép kín trên toàn hệ thống, từ nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển, nhà máy đến hệ thống đại lý, nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường.

Lãnh đạo các đơn vị tham gia trồng cây tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Với phương châm “trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại”, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện chất lượng sống và nâng cao nhận thức của xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, về trách nhiệm gìn giữ môi trường xanh - sạch - đẹp cho tương lai.

Lê Minh